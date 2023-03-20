警壓力大常傳憾事 幸福城市疾呼建置完善諮商輔導機制

台南市婦幼隊陳姓警員日前舉槍自戕，傷重不治，南市幸福城市發展協會理事長李伯利及軍公教關懷部總幹事董耕畬，今關懷陳員遺孀及家屬。李伯利指出，年輕生命的殞落，警界必須嚴正看待，一個人會選擇以這種方式結束自己的生命，真相絕對不單純，應該立即深入追查。

陳姓警員負責承辦性騷與跟騷勤、業務，3月14日上午，值勤領槍後，在槍械室舉槍自戕。李伯利表示，警消執勤多是處於高風險及高壓力下，政府及警消單位必須了解，這些警消人員平時是否有正常抒發壓力的管道？身心及情緒是否獲得妥善調適？警消單位是否設置規劃完善的諮商輔導與關懷機制？

他說，壓力來源除感情因素外，也包括財務問題，甚至債務糾紛，因此，需有兩性關係的諮商輔導，也需要財務管理、法律諮詢的資源管道。李伯利建議，引進專業人士，如臨床心理師、諮商心理師提供服務，而「關老師」可定位為轉介者或個案管理，依照警員需求，轉介至不同之資源管道。

李伯利表示，員警執勤時背負、承擔著高風險及高壓力，如果沒有專業諮商輔導或專業社工的協助，恐怕會不斷發生像陳姓警員這類的憾事，這是政府及警消單位必須正視及積極思考，如何建置完善的心理諮商輔導機制，以防杜憾事發生。「警察是人民的保姆，人力資源應好好培養，減低不必要的耗損，才能為國家社會帶來維持秩序的能量」。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線