台南市場「叫賣哥」突倒下沒呼吸心跳 還好幸運重生

台南市一名58歲在水果行工作的「叫賣哥」，最近在工作當中突然不省人事、失去呼吸心跳，還好同事立刻幫他進行心肺復甦術，救護車也趕到送醫，被診斷為嚴重的心肌梗塞及心衰竭，住院一個多月才進行手術改善，目前已經康復出院，從鬼門關走一遭，他覺得自己非常幸運遇到很多貴人，也提醒如果有不適要盡早就醫，以免發生難以挽回的結果。

江先生之前在東區重義黃昏市場裡工作，他以自創的Rap節奏叫賣，很受顧客歡迎，之前在叫賣當中突然倒下，其他的同事與客人都嚇了一跳，還好現在逐漸恢復，可能再過一陣子，大家又可以看到他活潑叫賣的身影。

他表示，其實之前就有胸悶、氣喘及肢體水腫的情況，但是因為有按時服藥，不覺得會有立即的危險，一直延遲沒有接受手術。

當天意外發生時，他突然倒下，同事除了馬上叫救護車，還幫他做心肺復甦，救護人員抵達後，又緊急給他電擊，再送往台南市立醫院急救。

市立醫院心臟內科醫師劉力瑋表示，患者心肌梗塞合併嚴重心臟衰竭，左心室射出分率已經降到15% (正常人的左心室射出分率為55%以上，35%以下視為嚴重的心臟衰竭)。經心導管檢查發現，三條冠狀動脈中的左前降支與右冠狀動脈均為慢性全阻塞，而左迴旋枝則是急性堵塞，正是壓垮駱駝的最後一根稻草。

醫師評估患者需要接受心臟繞道手術，但以當時的狀況，心臟仍呈現心因性休克，腎臟功能也在洗腎邊緣，接受繞道手術風險較高。

只好緊急以藥物打通迴旋枝，並將病人送往加護病房，進行低溫治療來保護腦部，以免心臟停止而成植物人。

之後持續治療一個月，左心室射出分率恢復到40到45%，腎臟功能也恢復到接近正常，才由心臟外科醫師方副吉進行繞道手術。

劉力瑋表示，患者能順利出院，是急重症照護合作的成果。不論是第一時間的急救、心導管手術，後續的心衰竭照護，二次手術的時機；一點小差錯都可能造成無法挽回的遺憾。

他提醒，當有輕微的胸痛、壓迫感或不適感，但通常不會持續很長時間，或有呼吸急促的現象，以及常感到疲勞，應盡速就醫，透過心電圖、心臟超音波等檢查，確定是否存在心肌梗塞的風險。平常也要留意血壓與血糖數值，定期健康檢查，才能預防心肌梗塞的風險。