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影／台南關廟鳳梨首批成功外銷香港 16.8噸下午封櫃

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南鳳梨度過上月裂果危機，今年第一批關廟鳳梨下午封櫃出口香港16.8公噸，將在香港市佔率最高的百佳超市等地 銷售，香港第一個貨櫃採購1682箱。這批外銷收購價一台斤11元比關廟產地價格每台斤8元高。市長黃偉哲呼籲農民不要為了搶早市好價格，採收急送冷鏈很容易出現黑心鳳梨，希望去年這種狀況不要再發生。

這台南市今年第一批出口鳳梨，是楠西福農果菜運銷合作社採購關廟果農林順勇種植的鳳梨。他的鳳梨甜度達15度以上，而且有產銷履歷。林順勇說，現在外銷一台斤可以賣11元，「算是有點賺頭」；或產地目前價格每台斤8元左右，「其實和種植成本差不了多少」。

近年台灣鳳梨外銷日本鳳梨芒果都超過100貨櫃，是主要市場。但外銷香港與新加坡價格都不高，今年因預估不會產量過剩，多數農民都有機會不賠錢甚至賺錢。

近年台灣水果外銷日本都還是傳出有病蟲害，但鳳梨、芒果出口日本都還是超過100貨櫃，而出口香港與新加坡價格都不高，今天之前已有8個貨櫃屏東鳳梨出口。這是台南第一批外銷到香港超市，因為是台南的鳳梨，請來市長黃偉哲主持封櫃，幫忙爭取更多訂單。

黃偉哲說，這次去日本東京「給我很深的感受就是品質是王道，品質好不怕人家不知道，品質不好通通都要拿去倒掉」。他說，過去關廟的鳳梨到處聽聞都是品質最好最高，在日本或是新加坡跟香港都是高端的市場，消費者一定都消費得起品質很好的鳳梨。菲律賓或其他國家進口到日本的比我們的便宜，「但我去看貨架上因為他們的甜度黃薇都比不上台灣鳳梨」，但也不可否認過去有少數的黑心鳳梨影響到消費者觀感。

黃偉哲呼籲農民鳳梨不要成熟採收就直接送進冷凍櫃，因鳳梨「外面是冷的裡面是熱的」很容易就變黑心，採收後要先要等到裡面降溫往往需要24小時以上的時間，呼籲農民不要急著想要送超商，否則鳳梨的壽命就很短，很短時間沒被買走就開始出現黑心，農民千萬不要為了搶著趕快上市揠苗助長。

楠西福農果菜運銷合作社理事主席林其福表示，這次銷往香港採用與日本同樣高規格的果品，香港進口商採購特別選用來自台南的關廟鳳梨，遠近馳名更是品質保證。

農業局表示，台南市今年的鳳梨預估收穫面積1042公頃，總產量5萬5114公噸，較去年稍減1186公噸。每年4、5月盛產期，即將進入產季，目前啟動外銷作業、電商通路及消費地展售，同時著手與國內各知名業者如全家霜淇淋、爭鮮迴轉壽司、雅樂軒酒店等合作，讓農產品多元展現，因應消費者求新求變的需求。

台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午請安市長黃偉哲、農業局長李建裕與果農林順勇封櫃。記者周宗禎／攝影
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台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午封櫃出口。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午封櫃出口。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午封櫃出口。記者周宗禎／攝影
台南關廟鳳梨首批成功外銷香港，16.8噸下午封櫃出口。記者周宗禎／攝影

鳳梨 香港

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