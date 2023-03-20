鼓勵青年勇敢築夢 嘉義市挺青年創業最高90萬

鼓勵青年創業，嘉市府延續去年推「40萬免還」的創業補助金，如果新創公司設在指定的舊城區，可再申請空間修繕補助金最高50萬，合計每案最多可獲90萬；市府表示，至今已累計孵化20組青創團隊，去年團隊之一「奮起福米餅」表示，市府有助結合在地元素，研發更多特色產品。

為讓青年創業有依靠，嘉市府準備連續3年透過「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」不斷地從多元培力、職涯就業、創業輔導、新創孵化、公共參與5大面向推動青年政策，今日舉辦青年創業獎勵補助計畫說明會擠爆現場，路過民眾還以為是什麼促銷活動，探頭打聽，才知道是補助青創說明會。

市長黃敏惠表示，每年舉辦的青年創業補助計畫，結合各界資源，幫助在地青年人返嘉圓夢，也為青年創業者打造一個交流、互相加油打氣平台，在交流、對談中減少許多創業阻礙，獲得更多機會，作為青年團隊強而有力的後盾。

黃敏惠表示，今年持續打出「40萬免還」的創業補助金，如果新創公司設立位置在指定的舊城區域內，還可以再申請空間修繕補助金，每案最高50萬元，合計每案最高可申請90萬元。只要願意努力就會看到機會，鼓勵創業青年勇敢出擊。

建設處長田長沛表示，創業輔導平台的資源串接功能也因為更多年輕團隊加入而更強大，嘉義市政府連續2年推動青創補助計畫，至今已累計孵化20組青創團隊，同時創造8千萬以上的經濟效益。去年團隊之一「奮起福米餅」以「幸福嘉義米」，聯名三地集團乖乖公司推出嘉義市限定排骨便當口味米乖乖，第一批試產的3萬包不到4個月完售，成為嘉義市最亮眼的明星伴手禮。今年補助計畫再次轉動，期待青年團隊勇敢實踐創業藍圖，將創意商品化，一起打造嘉義市產業新品牌。