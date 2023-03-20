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關懷弱勢職災勞工 台南市勞工局結合5總工會贈慰問金

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
關懷弱勢職災勞工， 南市勞工局今結合5處總工會人員前往贈慰問金。圖 ／台南市政府勞工局提供
關懷弱勢職災勞工， 南市勞工局今結合5處總工會人員前往贈慰問金。圖 ／台南市政府勞工局提供

關懷弱勢職災勞工，南市勞工局結合5處總工會今由局長王鑫基等人前往訪視關懷，贈致贈慰問金。

南市府勞工局將南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理提撥的回饋金，做為勞工團體發展基金，協助生活陷入困境弱勢職災勞工家庭，今由王鑫基率領台南市總工會副理事長陳萬枝、陳美靜、監事會召集人沈坤海、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市職業總工會秘書長吳允昌、台南市職業工會總工會理事長黃江福、副理事長陳宜安、秘書長史進財等，前往仁德、東區、永康等4名職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈7萬元慰問金。

王鑫基也呼籲事業單位要提供安全工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽諮詢專線（06）6377337民治市政中心或（06）2991111轉分機8535、8538、1036永華市政中心職災個管員。

職災 台南 勞工局

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