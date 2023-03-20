雲林斗六四月路邊停車收費 市長加碼預告將掃除路霸

雲林縣是少數未實施路邊停車收費的縣市，為改善停車問題，今年將開始實施路邊停車收費，其中斗六市因停車格占用、違規停車情況嚴重，將於4月開始實施，虎尾、斗南預計最快六月跟進，斗六市公所今天說明停車收費、繳費方式，市長林聖爵預告接下來將有清除路霸計畫。

雲林縣府工務處長汪令堯說，雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例2020年12月30日修正案通過，路邊停車場管理機關修正為雲林縣政府，並得委辦鄉鎮市公所或委託民間團體及個人經營管理，縣府去年5月同意斗六市公所代辦「斗六市公有路外及路邊收費停車場」計畫，收費範圍主要擇定停車需求較高且違規停車問題較嚴重的路段作為優先示範區，接下來斗南鎮、虎尾鎮將陸續跟進。

斗六市路邊停車收費以機關周圍的公園路、府文路、民生南路為優先實施路段，共計178格路邊收費停車格，收費時間為每日上午7時到下午22時，每小時20元，停車未滿10分鐘不收費，停車時數逾1小時以上不到30分鐘者，以半小時計算，持身心障礙專用停車證享有一天四小時免費停車上限。

斗六市公所公用課長孫旺田說，斗六市停車收費採無紙化繳費方式，民眾透過手機下載「斗六市停車繳費」APP，可輕鬆繳納停車費，也可利用停車格周邊設置的多元支付繳費柱，或是現金繳費機進行繳費。

另提供65個停車名額供有需要長期使用停車格的民眾來按月租用，費用為每月1000元，有需要的民眾可先登記申請，登記時間每日上午8時至下午5時30分，請撥打專線0970-525807登記，登記至24日截止，會採抽籤方式辦理。

「8成民眾叫好！」斗六市長林聖爵說，過去經常接到市民反映市區找不到停車位、路霸占用，斗六市路邊停車將收費訊息曝光，超過8成民眾支持，雖然難免有少數人會不開心，但公共空間就是要大家使用，才能提升停車周轉率，接下來也會與警方合作，清除路霸，落實停車公平正義。

雲林縣長張麗善說，先前古坑華山觀光業者曾說，只要有停車空間的地方生意就好，沒有停車空間的地方，該處的觀光發展就不好，所以她才會在華山增設停車場，希望斗六開始收費停車後，也能夠帶動地方發展持續前進。