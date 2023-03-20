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安平再生水廠通水啟用 4月擴增2萬噸供給盼緩解缺水危機

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南安平再生水廠第1期工程今通水啟用。記者鄭維真／攝影
台南安平再生水廠第1期工程今通水啟用。記者鄭維真／攝影

台南安平再生水廠第1期工程今通水啟用，每天可供應1萬噸再生水給南科園區，由於台南水情吃緊，本月啟動減量供水，內政部為提升水資源運用及調度，預計4月底將每日供水量擴增為2萬噸，以穩定民生與產業用水，明年全廠完工後，產水規模將擴大到每日3.75萬噸再生水供產業調配使用。

內政部次長吳堂安指出，安平再生水廠是台南繼永康廠後，第2座每天可供應萬噸的再生水廠，建設經費41.9億元，內政部補助32.59億元，每天可產製1萬噸再生水供應南科運用，4月底會擴增到2萬噸供給，不僅有效緩解目前南部地區近30年降雨最少的缺水危機，更強化在地水資源調度使用。

市府水利局長韓榮華表示，安平再生水工程區分為再生水廠、環教中心、輸水管線、南科園區內配水池新建，工程採2級逆滲透淨水系統，達「純水」等級，施工過程中需克服市區交通挑戰，埋設24.3公里輸水管線。

為了降低產業與民生用水競爭，安平再生水廠訂下明年每日供水3.75萬噸基礎目標，但希望能增量供水最大每日6萬噸，未來結合永康廠及明年底完工的仁德廠，每天最多可供8.55萬噸再生水。

台南市長黃偉哲說，南部豐、枯水期雨量差異明顯，為穩定供水，政府做了許多措施，包括水資源再利用，市府轄下有7座水資源回收中心，每天提供1萬6800噸回收水，讓民眾澆灌、揚塵抑制及其他非人體接觸用途使用。

黃偉哲指，目前南化水庫的水無法流到曾文水庫，導致水滿就溢流，每年約流掉1座南化水庫的庫容量，若曾文南化聯通管完工後，每年可省下將近8500萬噸到9000萬噸水；南化水庫壩頂加高後，每年也可增加庫容量近千萬噸。另外，曾文、白河水庫每年清淤，努力讓開源節流讓水庫復活，保障民生、農業、產業用水。

台南安平再生水廠第1期工程今通水啟用。記者鄭維真／攝影
台南安平再生水廠第1期工程今通水啟用。記者鄭維真／攝影

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