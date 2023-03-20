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影／漁光島藝術節搶先看！怎麼拍都美 周五登場

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南漁光島藝術季活動本周五登場，有眾多的藝術品在現場展示。記者修瑞瑩／攝影
台南漁光島藝術季活動本周五登場，有眾多的藝術品在現場展示。記者修瑞瑩／攝影

邁入第4屆的「漁光島藝術節」活動又來了！3月24日本周五將登場，今年首度採用雙策展的模式進行，在島上展出14件藝術作品，結合海風、歌聲及市集，迎接美好春天到來。

兩年舉辦一次的漁光島藝術節，舉辦7年以來，參與的人數越來越多，今年因為疫情結束，預估來島人數將大增，請民眾注意相關的交通管制措施。

文化局表示，活動周五登場後持續到4月16日，每天上午10點到下午6點，車輛不能進入漁光島，遊客可以在安億橋停車場及億載金城兩處，換搭接駁車進島，自行車則不限。

市長黃偉哲上午參與活動記者會，他表示，漁光島是距離台南市最近的離島，藉由藝術季的活動，給予大家另外一種不同的詮釋與想像，「就像是光電板也是有好的」，台積電協助漁光島上的瑞復益智中心設立屋頂型太陽能板，賣電的費用用來支持中心，「這也是一種對於光電板不同的詮釋」。

文化局表示，今年的漁光島藝術節有別以往，首度以「雙策展」模式進行，由都市藝術工作室策展專案許蕎，和獨立策展人方敘潔擔任策展人，分別規劃「藝術在一座小島」及 「重繪地海之島」雙主題，以雙重面向、共14件藝術作品，結合音樂、舞蹈、電影、市集等各種藝術形式與跨域活動，探索屬於漁光島的藝術與生活，帶給民眾加倍豐富的藝術島嶼探索旅程。

產品部分，國家文藝獎獲獎藝術家吳瑪悧，偕同景觀建築師吳宗憲，在島上的木麻黃森林中，以可形成永續生態系統的濱海花卉，植栽在樹林與海洋之間，構築一條綠色隧道般的《覓境》，傳達每個人都能在漁光島上找到自己的秘密花園。

走出《覓境》轉頭便可望見兼具藝人與藝術家雙重身份的孟耿如所創作的《Aru第一次來漁光島》，以立體的平面造型，呈現出初次踏上漁光島，感受到的那個既繽紛又奇異、帶著迷幻詭譎魔力色彩的夢幻島。

活動部分，配合李育昇的《鯤島神舟》作品，邀請當代藝術神將，在4月2日辦理島上遶境，屢獲金曲獎的人氣創作歌手阿爆(阿仍仍)，將與入圍金曲獎最佳原住民專輯獎《N1》那屋瓦一號作品之歌手(Kivi/曾妮/真愛)，及阿根廷爵士金音獎音樂人Musa明馬丁合力共演，在月牙灣帶來一場跨越族群語言的特別演唱。

還有曾獲得國家文藝獎、風格融合電子與東方傳統元素的DJ林強，帶來的音樂演出，《我心我行》露天電影放映、以台灣土地為創作主題的獨立樂團Cicada、鼓聲震撼人心的「高雄鼓道場」、總是在人群中跳舞的「小事製作 」等十餘場表演。

系列活動 ■漁光島藝術節開幕活動

島嶼之序。序曲

開幕嘉賓 ABAO阿爆(阿仍仍)

暖場嘉賓 種子舞團

日期 03/26 (日)

時間 16:00

地點 漁光島月牙灣

■漁光市集 活動期間每週六日及連續假日

日期

03/24-26 (五-日)

04/01-05 (六-三)

04/08-09 (六-日)

04/15-16 (六-日)

時間 11:00-18:00

地點 慶和壇廣場

■草木森花之市 活動期間每週六日及連續假日

日期

03/24-26 (五-日)

04/01-05 (六-三)

04/08-09 (六-日)

04/15-16 (六-日)

時間 12:00-18:00

地點 漁光路北側防風林

-

表演活動

-

■島嶼之敘。敘事

日期 04/01

地點 漁光島月牙灣

小事製作 《一日編舞家》

時間 16:00-17:00

小事製作 《漁光島之聲》

時間 17:30-18:15

■『鯤島神舟』鯤鯓王船小遶境

日期 04/02

地點 漁光島月牙灣

時間 15:00-17:00

-

■島嶼之緒。思緒

日期 04/03

地點 漁光島月牙灣 鋼琴合作藝術研究所

時間 15:45-16:30

葉穎

時間 16:30-17:00

凹與山

時間 17:00-17:30

台南漁光島藝術季活動本周五登場，有眾多的藝術品在現場展示。記者修瑞瑩／攝影
台南漁光島藝術季活動本周五登場，有眾多的藝術品在現場展示。記者修瑞瑩／攝影
台南漁光島藝術季活動本周五登場，有眾多的藝術品在現場展示。記者修瑞瑩／攝影
台南漁光島藝術季活動本周五登場，有眾多的藝術品在現場展示。記者修瑞瑩／攝影
台南漁光島藝術季活動本周五登場，有眾多的藝術品在現場展示。記者修瑞瑩／攝影
台南漁光島藝術季活動本周五登場，有眾多的藝術品在現場展示。記者修瑞瑩／攝影
台南漁光島藝術季活動本周五登場，有眾多的藝術品在現場展示，市長黃偉哲（右三）等人上午參加活動記者會。記者修瑞瑩／攝影
台南漁光島藝術季活動本周五登場，有眾多的藝術品在現場展示，市長黃偉哲（右三）等人上午參加活動記者會。記者修瑞瑩／攝影

藝術節 藝術作品 漁光島

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