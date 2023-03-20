紫藤花為瑞里披上浪漫紫衣 嘉縣府推解憂咖啡店TOP 6

擁有最美紫衣裳的紫藤花近期盛開，將嘉義縣瑞里鄉染成浪漫紫色山城，紫藤花的花語是「沈醉在戀愛裡」，縣府文化觀光局推薦6間高山咖啡莊園，邀請賞花同時來杯高山咖啡，品嘗住在風景中、呼吸清新空氣的解憂咖啡，體驗幽靜山城風情。

縣府文化觀光局推薦6間當地自產高山咖啡「青葉咖啡莊園」、「瑞里印象咖啡」、「茶壺咖啡語茶」、「100%咖啡莊園」、「晉揚欣茶畝田」及「若蘭市集&山坡咖啡」，除了賞花拍美照，也要放緩腳步，享受幽靜山城咖啡文化。

縣長翁章梁說，嘉義縣主要咖啡產區分布阿里山鄉、梅山鄉、番路鄉及竹崎鄉，屬大阿里山高山咖啡，梅山鄉是最早種植的鄉鎮，其中瑞里村種出的咖啡生長在高海拔1000公尺以上，豆子充滿水果風味、酸質明亮、口感飽滿，加上香氣獨特，備受咖啡愛好者喜愛。

青葉咖啡莊園老闆葉世遠，有水洗一哥的封號，是到瑞里不可錯過的咖啡，不只在比賽中連年得獎，還創下台灣水洗咖啡最高競標價，還有精心栽種花草的半戶外咖啡庭園，將連綿群山一覽無遺，坐在圍欄邊上一個人獨處也很舒心，庭園對面紫藤花隧道也是追花人必到景點。

瑞里印象咖啡打造串串紫藤花廊，讓人坐在花下品嘗咖啡，不只能滿足少女心，還能讓咖啡控體驗一場不插電咖啡烘焙DIY，包括咖啡園導覽、處理法講解、烘豆、現磨手沖品嚐，剩下還能做成濾掛帶回家，活動需採預約制，若騎自行車經過想外帶咖啡，也有超美玻璃木造窗提供得來速服務。

老字號茶壺餐廳大推咖啡新品牌茶壺咖啡語茶，粉紫花串裝飾從屋簷洩下，不論坐在窗內或坐在窗外木椅上，低頭啜飲一口香醇咖啡都像走入日劇場景，對面的紫藤廊道更是熱門打卡點，盛開時一串串花穗茂密足以形成一條花瀑隧道。

還有一處雖不在紫藤賞花點中，但也能稱上瑞里質感咖啡店，瑞太古道旁的100%咖啡莊園，開放式貨櫃小屋是吧檯也是咖啡師的伸展台，而全戶外露天座位旁栽種鮮豔整齊的花卉，挨著綠油油的茶園，一邊喝咖啡一邊欣賞優美景色讓人好放鬆，處處能見對咖啡和美的堅持。