農藥瓶及高壓瓶亂丟不得 南市回收換好物

用過的農藥瓶、高壓瓶亂丟棄會影響健康或發生危險，台南市環保局與東山、後壁、龍崎等8區農會合作，舉辦廢農藥瓶、高壓瓶容器兌換活動，民眾持5公斤使用過後的高壓瓶或農藥瓶，即可兌換1瓶漂白水或1瓶洗手乳，好康要把握。

環保局表示，用完的農藥瓶罐仍有藥物殘留，任意棄置不利環境及人體健康，請將空瓶罐注入清水稀釋再利用，至少3次才能將殘留藥物的危害降至最低。清洗後請蓋緊蓋子，不要壓扁，包成一包勿與其他回收物混在一起，交給資源回收車或農會回收。一連兩年舉辦農藥廢容器兌換活動，回收7364公斤廢農藥瓶，今年再次辦回收兌換活動，時間到10月底。

環保局也提醒，用過的瓦斯罐、造型噴霧、殺蟲劑、噴漆罐等高壓瓶，也請交給資源回收車回收，千萬不要丟入垃圾車，以免垃圾車壓縮引起炸爆、起火，危害清潔隊員或傷害到倒垃圾的民眾。