聽新聞
test
0:00 / 0:00
出海捕魚恰遇民眾受困沙洲 吳志仁伸援手獲頒優良漁民
漁民吳志仁日前出海時，巧遇不幸受困沙洲的2名男子，因衝浪被側風吹落海中，游到沙洲求救，在海巡署人員協助脫困後，由吳志仁協助將受困民眾載回岸邊，海巡署中部分署第四岸巡隊感謝吳志仁熱心協助救難，昨在在表揚活動頒為優良漁民代表。
據了解，當時台中黃姓男子和友人相約到雲林三條崙海水浴場衝浪，不料傍晚遇上強風吹襲，方向失控、衝浪板脫落，被沖到離岸500公尺處，游不回岸邊，只能先游到最近的沙洲求救，最後被海巡署人員發現，出動膠筏並由吳志仁將2人載上岸。
海巡署中部分署第四岸巡隊上校隊長姚天騤親自主持優良漁民表揚活動，感謝平時辛苦出海作業，仍不忘熱心協助救生救難的漁民，也感謝三條崙安檢所的漁民吳志仁熱心協助，救了2民受困沙洲民眾，頒為111年下半年優良漁民代表。
姚天騤表示，海巡工作的推展除仰賴各友軍單位密切合作外，漁民朋友們的認同與協助更是功不可沒，海巡將持續秉持為民服務精神，戮力推行各項海洋事務服務，若有任何問題，可撥打海巡署118免付費服務專線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言