騎士貪看華興橋美景自撞 意外撞出鋼拱橋重要性

華興橋是連接嘉義市與民雄鄉縣市間的重要橋梁，在華興橋旁有座自來水公司的4跨鋼拱橋形態優美，有騎士被橋梁美景吸引失神自撞路磚意外，送醫後沒有大礙，跨鋼拱橋美景反而引來熱議；其實這座自來水管線拱橋不止好看更肩負著雲嘉地區雙向供水調度支援能力。

嘉義市有名年約50歲女騎士日前在華興橋上發生自撞意外，市消防局據報人車趕往救護，女騎士表示，經該路段發覺橋上風景很美，沒注意到太接近前方人行磚，剛一回頭就自撞人行磚，包紮送醫後沒有大礙。

華興橋真的那麼美？每天上下班都會經過華興橋的葉太太表示，改建後的華興橋不但寬敞，還有人行專用道，安全不少，一旁的4跨鋼拱橋美景，每次經過總會多看一眼。

華興橋原有橋梁梁底高程過低，產生通洪斷面不足，每逢強降雨溪水暴漲，不得不封橋，影響縣市兩地交通；新橋斥資3.78億於2019年9月完工，橋梁長290公尺，寬20公尺，梁底高度提升2.92公尺，解決橋面淹水情形。

自來水公司五區管理處表示，舊華興橋上游側有舊的自來水管線橋，為1997年所興建ψ800mm SP鋼管輸水管橋，莫拉克風災時有災損，原華興橋水管橋通洪能力不足，配合河川治理辦理改善，水管橋配合華興橋重新改建。考量近年極端氣候現象，將原有800mm管線放大口徑至1000mm，以提升未來雲嘉地區雙向供水調度支援能力。

工程總預算1.53億元，於2021年11月30日完工，橋梁型式為單管鋼拱橋，全長269公尺，共分4跨，跨距分別為51公尺、60公尺、80公尺、78公尺，鋼拱高度為13公尺，採用與一般水管橋紅藍配色不同之大麥白，融入當地景色，減少視覺衝擊，另為提升水管橋油漆耐久性，採用與日本鋼橋同等級的氟素樹脂塗料，延長表面塗層耐用年限，減少維修次數，降低維護費用。