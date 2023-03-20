台南大益夜市擴大營業 市府：已開7罰單、待補件審核

台南市政府市場處最近針對全市48處夜市中、尚未取得合法執照的31處夜市，展開違規稽查，並依法開出罰單，希望業者都能盡速合法化；其中受矚目的大益夜市與大東夜市最近向市府夜市審議委員會提出申請，但初步審查都未獲通過，而安南區鹿耳門聖母廟前夜市也尚未取得執照，廟方卻決定再增加周六夜市，市場處表示將依法前往開單。

大益夜市最近又更動攤位，營業規模更大，針對「愈罰做愈大」，不少網友也在網上討論，認為「這就是台南」，只要有背景，公然挑戰公權力也沒問題，市場處處長陳豪吉表示，業者已提出執照申請，委員會審議當中，市場處連續開出7張罰戰，從1萬元逐漸增加到最高的5萬元罰金，累計罰金25萬元，目前暫時還不會斷水斷電。

大益周姓業者則否認挑戰公權力的說法，表示一切都是依法申請，「商業區原本就可以有夜市」，原來是申請貨櫃商店街，中間是攤販，但審議委員會認為不符合當初商店街的規畫圖面，因此目前已將攤販夜市與貨櫃商店街拆開，靠中華東路是夜市，東側則是商店街與停車場，會再持續朝合法化努力。

陳豪吉表示，台南市現有夜市中47處都行之有年，前市長賴清德任內要求業者都要合法化，目前已有17處拿到執照，包括知名的花園與武聖夜市等，預計到年底會有22處合法，但有些夜市因為土地無法做為攤販集中地，例如是農地，很難合法化，而市府當初給的緩衝期早就在2017年到期，目前已針對未有執照的夜市都展開稽查，例如大東夜市已開出3張罰單。

至於新設的夜市，陳豪吉表示，市府的原則是從嚴審查，大益最近向委員會提出申請，但委員認為當地後甲里辦公室提出的交通、環保及消防等問題都未解決，要求業者備齊後再提申請；後甲里里長王南寶表示，業者非法偷渡，沒有拿到執照就先營業，市府必需要從嚴把關，否則以後其他業者也都能效法，法規變成空設。

而大東夜市最近也提出審議申請，表示財政局已同意土地續用到8月，而8月後會再爭取續租；陳豪吉表示，大東夜市希望申請即日起到8月的合法執照，但因為未提出土地使用許可，委員會審議未通過，但後續仍可以再補齊資料申請。

原本只有在周四營業的鹿耳門聖母廟夜市，最近廟方決定再增加周六，以因應香客逛街的需求，但市場處表示，夜市的營業地點與時段都需要經過核准，該夜市至今未取得合法執照，如果要再加一天，將持續前往開單告發，希望廟方盡快提出申請。

台南東區大益夜市愈罰做愈大，引發網友在PTT上討論。圖／PTT