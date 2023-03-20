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因應乾旱台南市府出招 環團：地下水豐沛應善用

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市區地下水豐沛，孔廟對面的府中街巷子內有古井「甕仔井」，水源豐沛，已成為打卡景點，和枋溪為同一水源。記者鄭惠仁／攝影
台南市區地下水豐沛，孔廟對面的府中街巷子內有古井「甕仔井」，水源豐沛，已成為打卡景點，和枋溪為同一水源。記者鄭惠仁／攝影

急遽氣候下國內水情再度拉警報，南市府積極開發水源，環團認為原台南市城區地下水豐沛，許多水沒有利用，每天流往大海，建議古井活化及找出湧泉取水點，有效利用。水利局表示，正盤點有挖到地下水的大樓工程，水質合乎標準就做為民生用水，有兩處將在下月取水使用。

台南社大研究員晁瑞光表示，以往要好幾年才會缺水一次，現在愈來愈頻繁，如何有效利用水資源相當重要。原台南市區地下水豐富，可能挖1.5公尺就有地下水，因為如此，巷弄內、廟前、古蹟內仍有許多古井。

他表示，過去市區內自然湧泉的幾條溪流如福安坑溪、枋溪等走入地下後成為排水溝，仍持續有湧出地下水排入運河，特別是清水寺前的枋溪最為明顯，全天候流水不斷；而府中街的「甕仔井」就與枋溪河道是同一水源。目前市區許多早期人民賴以為生的古井仍存在，且有豐沛水源，應活化為歷史街區加分，市府也應好好利用這些自然湧泉水源，因應不時之需。

台南市去年衛星監測變異點居全台之冠，經調查變異點有過半數是魚塭、埤塘地貌改變，許多都為了設置光電而填土。晁瑞光說，魚塭、埤塘有蓄洪功能，也可豐沛地下水源，但填土後，城市少了蓄洪的空間，水文也在改變。

水利局長韓榮華表示，因應急遽氣候，台南開發水資源採多元供應，包含再生水、海水淡化、台南大湖，以及南化水庫每年溢流一個水庫的量，因此正興建曾文、南化水庫間的聯通管，並加高南化水庫溢流堰的高度。

台南大湖由水利署評估中，目前仍以將軍海淡廠為優先，此案雖已通過環評，但漁民仍有聲音，擔心排放的滷水會影響漁獲捕撈，為此水利署規畫招標時會要求廠商針對滷水做二次處理，可結合生技，用於生物製劑及美容等用途。

韓榮華說，原台南市區不少地方有古井、地下水豐富，但在下游取水，也要考慮到上游的補水，台南有部分地區地下水重金屬含量高不適合取水，原台南市區較無這方面問題，要如何取水，會做規畫。

另目前因應抗旱作為，與水利署、自來水公司合作，正對各區大樓工程做盤點，找尋適合的取水處，已有善化、歸仁兩處大樓建築工地挖到地下水，淨水後可達到飲用水的水質標準，預估4月初取水量每天可達2000噸。

台南中西區開山路巷子內清水寺前早期有條枋溪，現沒入地下，但全天候水流不斷。記者鄭惠仁／攝影
台南中西區開山路巷子內清水寺前早期有條枋溪，現沒入地下，但全天候水流不斷。記者鄭惠仁／攝影
台南水情吃緊亮橙燈，部分農作休耕，嘉南大圳的管溉用水顯得格外重要。記者鄭惠仁／攝影
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台南 地下水 南化水庫 缺水

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