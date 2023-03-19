台南寄養家庭數下滑 家扶：期待愛心民眾加入

台南市家扶與市政府今天舉辦 「好家再有你‧乎愛團圓」寄養家庭授證活動 ，表揚寄養家庭無私地照顧寄養兒少，共有78戶寄養家庭獲頒寄養家庭合格證書。由於寄養家庭數持續減少，家扶期待更多有愛心的民眾加入行列。

副市長趙卿惠鼓勵並肯定寄養家庭願意無私地幫助及照顧許多遭受家庭不幸或受虐的兒少，成為兒少保護的守門員，讓不幸的兒少暫時離開不合適的生長環境以獲得良好的身心照護。活動中也表揚17戶年資屆滿25年、20年、15年、10年、5年的資深寄養家庭，肯定他們長久以來的付出，成就了不平凡的寄養服務。社會局長盧禹璁、家防中心組長姚智仁、南家扶扶幼主委黃全永、北家扶拄委鄭淑秋等來賓也讚揚寄養家庭為寄養兒少奉獻的心力。

活動中，趙卿惠端出熱騰騰的「愛」的火鍋，邀請社會大眾關注，南家扶的寄養家族江晏瑩、林苡津、林欣鈺母女也展現「全家人一起做好事」的精神，同呼應，並將「信任」、「傾聽」、「陪伴」、「接納」化為一道道美味佳餚，與寄養童一起圍爐品嘗家的溫暖。

南台南家扶主委黃全永表示，目前南市共有78戶寄養家庭，照顧約70名寄養兒少，感謝寄養家庭願意打開家門，給寄養兒少一個溫暖穩定的家。每個寄養父母都把孩子視如己出，無私的照顧這群寄養兒少，但近年來面臨著寄養父母因年齡老化，或因體力衰退、照顧孫子女等因素而需要退出寄養家庭，使得寄養家庭數面臨不斷下滑困境，期許有更多有愛心、耐心的民眾願意加入寄養家庭，大家一起做的好事，為有需要的兒少而共同努力。有意加入者電洽06-2506782家扶寄養組。