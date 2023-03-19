少見5名同獲管樂節攝影首獎 黃敏惠：藝術留下管樂30永恆感動

「2022嘉義市國際管樂節」在今年1月1日落幕，隨之辦理攝影、徵文比賽，管樂節首次遇雨及霸王級寒流，反而激盪出精采藝術火花，出現5名攝影師作品同獲首獎的少見畫面。今天市長黃敏惠親自頒發獎項，感謝得獎者為第30屆管樂節留下美好紀念，期許透過優秀的作品創作，讓更多人看見嘉義市國際管樂節的精彩與亮點。

市長黃敏惠表示，「嘉義市國際管樂節」迄今邁入第30屆，三十而立，雖然首次遇到霸王級寒流與下雨，是相當大的挑戰，卻也因此為管樂節帶來成長的能量，在陰雨的天氣中看到滿滿群眾為踩街隊伍送上最大掌聲時，心中充滿感動。

攝影比賽評審委員林文彥表示，濕冷的天氣增加攝影時的難度，卻也造就歷屆以來風格最為迥異的雨景作品，獲得首獎的5件作品實至名歸，構圖漂亮且各有特色，從中展現第30屆管樂節活動期間的熱鬧動感與溫馨互動，令人回味無窮。徵文獎項評審委員徐志平表示，獲獎作品描繪出管樂節陪伴大家成長的歷程，展現後疫情時代的悲喜交織，透過作者流暢的文筆與生動的描繪，展現「管樂30，生聲不息」的生命力，也突顯管樂節撫慰人心的力量，值得大家細細品味。

這次攝影首獎少見共取5名，分別是洪年宏「嘉義市國際管樂節30週年」、陳炳華「號角響起」、施宥圻「小小儀隊」、陳永珊「翩翩起舞」、洪朝駿「暖手」。首獎獲獎座及獎金2萬5000元。

3件徵文首獎，朱原禾「嘉管延綿情話綿綿」、何志明「管樂節踩街的奧義」、田海寧「回嘉，樂，悅」。首獎獲獎座及獎金2萬5000元。

本次攝影比賽參賽作品共922件，首獎5名、最佳創意獎9名、最佳感動獎8名、最佳視覺效果獎8名，最佳網路人氣獎10名，總計40件得獎作品。徵文參賽作品共69件，首獎3名、優選10名及佳作15名，共28件獲獎作品。