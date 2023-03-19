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共和市場更改收垃圾時間 攤商：生意無法兼顧

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市共和市場攤商們希望維持原來的垃圾清運時間。記者李宗祐／攝影
嘉義市共和市場攤商們希望維持原來的垃圾清運時間。記者李宗祐／攝影

嘉義市環保局清潔隊將從明天起更改清運共和市場垃圾時間，引起部分攤商反彈，這樣的調整會讓他們無法兼顧生意。攤商表示，新的收垃圾時間更改到晚上，他們難以配合，希望清潔隊正視這問題。清潔隊表示，因有攤商反應垃圾車進入市場會造成交通混亂，因此延到晚上；攤商間意見各自不同，先試運轉看看，經過一段時間再進行調整。

4天前共和市場的攤商們陸續接到清潔隊通知從下周一開始，共和路段下午改為定點收垃圾，不沿街收垃圾，但晚上沿街收垃圾不變。但是攤商發現無法配合新制。

江姓攤商表示，原本沿著市場收垃圾時間從下午5時30分開始，攤商都能兼顧生意，新的收垃圾時間改到晚上8時，他們都是外地來這邊做生意，晚上早已收攤返家，要怎麼倒垃圾？向清潔隊反應，仍執意要從明天開始實施，令他憤憤不平。

菜販林小姐表示，以往沿街收垃圾會碰撞損壞到擺攤設施，但這些狀況，攤販們願意自行負擔風險，原時段垃圾車延到晚上，他們要到定點倒垃圾又不方便，且擔心攤位沒有人顧。新制對他們而言，定點、沿街都很難倒垃圾，感到倒垃圾的權益都被抹滅掉。

清潔隊表示，因為有攤商反應原時段在下午進入市場收垃圾，攤商還在做生意，人車爭道交通、環境髒亂，垃圾車又常碰撞損壞攤商的遮陽帆布等設施，因此將垃圾清運時間延後。

市議員戴寧得知其他攤商不同的聲音，邀集清潔隊、攤商於服務處溝通，初步達成共識，新的清運時間、方式先試行看看，經過一段時間再溝通調整。

攤商表示，4、5天前收到更改收運垃圾時間、方式，讓他們措手不及。記者李宗祐／攝影
攤商表示，4、5天前收到更改收運垃圾時間、方式，讓他們措手不及。記者李宗祐／攝影
共和市場的攤販幾乎從早忙到晚，期間垃圾車進入清運確實會讓市場交通大亂。記者李宗祐／攝影
共和市場的攤販幾乎從早忙到晚，期間垃圾車進入清運確實會讓市場交通大亂。記者李宗祐／攝影
定點收垃圾地點在市場內的文昌公園，時間在下午3時15分，部分攤商正在做生意，無法配合清倒垃圾。記者李宗祐／攝影
定點收垃圾地點在市場內的文昌公園，時間在下午3時15分，部分攤商正在做生意，無法配合清倒垃圾。記者李宗祐／攝影

垃圾車 嘉義

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