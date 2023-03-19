迎接新潮流 義竹打造泛舟、車泊秘境 增設投幣式淋浴

嘉義縣義竹鄉長黃政傑看好車泊、划船旅行風潮，改建運動公園，增加車宿專區、投幣式淋浴設備，預計今年5月完工，盼吸引遊客、帶動地方創生；黃政傑今天號召20多名划船同好，到八掌溪體驗2天1夜划船，夜宿頭竹村草屋宮，盼未來進駐小吃、民宿業者。

黃政傑表示，運動公園今年5月改建完畢，將打造車宿專區，包括廁所、投幣式淋浴措施，給全台的車宿愛好者使用，可前來義竹鄉看風景、遊八掌溪，還有翁氏古宅、修緣禪寺等景點，開車到布袋搭船到澎湖的遊客也可到運動公園車宿專區夜宿。

中正大學教授林明傑說，八掌溪水流穩定，很適合獨木舟愛好者划船，能體驗到西部海域獨有風景，希望未來發展兩天一夜的划船行程，第1天晚上划到月津港，第2天往下游划到出海口，若人潮增加，將帶動周圍地區觀光，吸引業者開發民宿及特色小吃。