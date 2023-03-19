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水荒危！奮起湖、阿里山村民搶水 互拔水管鬧翻臉

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣山區缺水嚴重，村民為搶水鬧翻。圖／本報資料照
嘉義縣山區缺水嚴重，村民為搶水鬧翻。圖／本報資料照

中南部旱災嚴峻，嘉義阿里山久旱不雨、溪水乾枯，又逢櫻花季用水量大增，各地紛紛傳出用水告急，村落發生搶水、劫水紛爭，鬧得很不愉快，奮起湖老街部分商家也被迫停業，清明連假將至，為維持營業所需水量，民眾盼縣府介入協調，讓大家有水可用。

簡易自來水管理委員會委員說，山區水源不足，村莊經常爭奪水源，互相拔別人接水管路，再接水回自己村莊，水權長期存在爭議，水管也裝沒多久就被移除，嚴重影響用水安全，尤其奮起湖、得恩亞納人數最多，希望縣府介入，合理分配水權，不要再讓村民搶水。

中和村民表示，得恩亞納是新設村莊，3年因修建明隧道，就近申請水權使用，恰逢冬季乾旱自行往上游截水，導致其他地區缺水，當時向工作站求助，再往上游引流水源，增加水源才解決問題；沒想到今年228連假後又發現無水可用，派人查看才發現，增設管路被拔掉，直到儲水耗盡才發現嚴重性，再次接通管線。

縣府表示，山區無自來水且易缺水地區，除了設置簡易自來水外，也在中埔、番路、竹崎、大埔等鄉鎮架設88座緊急備用水塔，擴大山區儲水量，讓民眾就近取水使用，也呼籲民眾愛惜水資源，可持容器至水資源回收中心免費索取生活次級用水。

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