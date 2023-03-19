建國眷村每棟眷舍修建都得獎 這3棟再獲台灣景觀大獎

積極改建中的雲林縣虎尾建國一村從108年動工修建，多棟荒廢眷舍已陸續展現新貌，其中丁棟和己棟眷舍紛獲國內建築大獎，近日第10屆台灣景觀大獎評選出爐，園區的忠、孝兩棟眷舍及活動中心再獲得台灣景觀大獎的優質獎，縣府文觀處長陳璧君昨天代表赴台北受獎。

陳璧君表示，建國眷村見證日治時期到國軍空軍的歷史發展場域，是台灣少見的農村型眷村，16.3公頃的眷村105年獲文化部再造歷史現場計畫支持，分年分期修復，除修建破舊眷舍並營造早年獨特的人文景觀與歷史氛圍，深獲肯定。

108年己棟眷舍獲建築園冶獎、111年丁棟獲國家卓越建設金質獎，今年由建築師吉申君規畫設計的忠棟、孝棟及活動中心修復工程，則再度獲第10屆台灣景觀大獎優質獎。

陳璧君進一步說明，這次獲獎的忠棟日本時代為庫房或馬房，戰後曾是空軍的單身飛行員宿舍，也被稱「光桿宿舍」；孝棟則為日本時代軍方所建，戰後作為空軍眷舍，據原眷戶描述，其原始用途可能是俱樂部或餐廳，又稱廚房棟；活動中心的前身可追溯自日軍的「士官烹炊所及浴室」，戰後成為空軍電台辦公室， 1980年改為活動中心，為眷村活化的核心基地。