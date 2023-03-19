台南大同國小數位深耕嚇嚇叫 AI救生裝置難不倒

台南市東區大同國小參加教育部數位學習深耕計畫，結合SDGs氣候變遷議題，設計竹溪跨域PBL課程，引導學生觀察當急降雨現象發生時，竹溪溪水會在短時間淹到兩側步道，產生安全疑慮，進而製作專題，設計救生裝置，提升水域安全保護。

學生先從竹溪環境調查開始，先了解救生圈數量及設置位置，接著行訪談來往竹溪的民眾，才發現多數民眾對於竹溪水域的安全措施並不清楚。學生從環境踏查及體驗提出問題，如救生圈位置太高，有些容易被草遮蔽，夜裡更不易被發現，重量也太重，不適合小朋友使用。接著學生以「如何改善救生設施」為主題，跨域專題製作，期待加入學生的創意想法，提升竹溪水域的安全保護，也藉此讓大家更重視水域安全。

學生設計了竹溪小阿龜、多功能防溺小幫手、AI智動救生小精靈及遙控發光萬用救生圈。「竹溪小阿龜」結合竹溪常見的斑龜來設計，可愛的斑龜造型很吸睛，獲得大家的喜愛；「多功能防溺小幫手」以竹溪常見的鳥類白鶺鴒做外型設計，將AI鏡頭藏在鳥的眼睛，平常在溪畔防溺偵測，夜裡救生裝置還會發亮，讓大家更容易辨識救生裝置的位置。

「AI智動救生小精靈」則是將AI鏡頭設置在竹溪月見橋下，孩子們觀察到這裡的水位最深，最可能發生危險，當AI鏡頭發現疑似溺水的畫面，就會發出警告訊息，提醒附近居民盡快協助救援，並設置一鍵拉回救生圈的按鈕，希望這個功能讓每個人都能方便使用來救人；「遙控發光萬用救生圈」則是參考坊間的遙控救生圈裝置設計，希望讓救人的工作更安全，也提升救人的效率。

學生蔡宇翔說，雖然目前使用的AI鏡頭不是很厲害，但隨著科技的進步，未來一定可以更準確的判斷溺水，讓水域更安全。 成功大學教授郭旭展表示，東區大同國小長期參與「教育部數位學習深耕計畫」，學生的表現及成長都相當優異，今年更成為教練學校，期待更多學校可以參與跨域PBL課程，培養學生多元學習及學科橫向整合的能力。

校長李素珍表示，去年11月時，學生帶著作品到台北世貿中心參展，獲得許多官員、教授及民眾的肯定，讚賞學生的創意想法、科技應用與跨域實作能力，大同課程從在地出發，期許培養學生成為具備在地關懷、公民意識的終身學習者。