南市5人獲全國育智獎表揚 身心障礙服務不退轉

中華民國啟智協會選出今年度身心障礙福利機構績優工作人員，全國共有30名身障機構教保員及護理人員獲獎。台南市共有5人獲表揚，社會局感謝獲獎的教保員及護理師夥伴們堅守崗位、用心服務，陪伴台南市的身心障礙者及家庭。

台南市社會局指出，今年獲獎的5名身心障礙機構工作人員包含4名教保員及1銘位護理人員，分別是私立天主教瑞復益智中心教保員陳麗君、台灣省私立心德慈化教養院教保員廖麗霞、私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心教保員張綉雯、台南教養院教保員賴惠貞、私立德蘭啟智中心護理人員邱淑芬。

社會局長盧禹璁說，此次獲獎者都有豐富的工作經驗，長期以來用耐心與愛心照顧身障朋友，身心障礙者因表達能力受限，每名服務對象都有自己的獨特個性，在照顧及教導並不容易，透過教保員或護理師的細心觀察、瞭解每名服務對象的個性，運用創意教學提升生活自理能力，若遇到服務對象面臨情緒控制議題時，工作人員也都能一路陪伴家長處理各種難題。

盧禹璁表示，南市近兩年來受到疫情的影響，靠著許多機構工作人員協助感控措施，讓身障機構的身障朋友，在疫情期間仍能獲得妥適的照顧。近年來就業市場人力需求度高，身障機構一線照顧人員流動率非常頻繁，導致機構招募工作人力越來越困難。

為提升身心障礙福利照護品質，社會局今年將辦理教保員及訓練員培訓班，相關培訓班開課訊息公告於台南政府市社會局網站。