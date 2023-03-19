全國原民運動會台南隊授旗 市長：期強項摘金締連霸
全國原住民族運動會將於3月24至27日在台北舉行，台南市長黃偉哲今天在北區小北棒球場為代表隊授旗，並勉勵選手發揮實力，爭取最高榮譽；他強調，南市歷屆成績好，會努力爭取更多經費，讓優秀選手為台南爭光。
台南代表隊參加全國原住民族運動會，2021曾獲得2金3銀6銅，今年台南代表隊共98人參賽，項目有田徑、跆拳道、柔道、少棒、青少棒、慢速壘球、籃球及傳統射箭。代表隊中最受矚目的選手有曾獲全國原住民族運動會鉛球3連霸的田徑選手馬皓瑋、2022年全國大專校院運動會跆拳道對打金牌選手馬婷霞、2021年全國原住民族運動會跆拳道對打金牌選手楊懿琪及柔道菁英張佩純、洪嘉佑等優秀選手，再次代表南市出賽，有望蟬連金牌。
另少棒及青少棒隊伍集結各國中、小棒球菁英，長期組訓，陣容堅強；慢速壘球隊更是由國內首強亨達慢壘隊、南市城市棒球隊組成，可望在棒壘項目摘下獎牌。
南市府指出，為鼓勵選手及教練爭取佳績， 2017年修訂「台南市參加全國原住民運會獎勵金發給要點」，大幅提升參賽奬勵金，單項最高可獲得3萬元奬金，2021年更增加連霸獎金制度，期勉代表隊發揮最高水準，締造個人佳績。
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