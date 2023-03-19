民進黨雲林縣黨部辦捐血送蛋 民眾：送蛋很合時宜

民進黨林縣黨部今天在雲林捐血站舉辦「不囤蛋，捐血就送雞蛋」，一早陸續有民眾前往捐血，每捐250cc就送一盒10粒裝的雞蛋，黨部和公職人員也率先響應捐血但不取蛋，把數百顆蛋分送給挽袖捐愛的民眾，民眾說，目前連雲林雞蛋都不好買，捐血送蛋的確很合時宜。

國內蛋荒持續延燒，民進黨雲林縣黨部為宣導民眾不要囤積雞蛋，造成雞蛋供應惡循環，今天在斗六市舉辦一場別開生面的「不囤蛋捐血就送雞蛋」捐血活動，一早就吸引民眾前往「捐血領蛋」，只要捐250cc可獲10粒裝的雞蛋1盒及1包草莓夾心酥，捐500cc送兩盒。

由於目前缺蛋情況仍未紓緩，連農業縣的雲林這兩天也不好買，有部分原本賣蛋的雜貨店採預約訂購方式售蛋，這場「捐血送蛋」格外引人注目，一位陳媽媽帶著女兒挽袖捐愛，她說，目前雞蛋不好買且價格也高，平均一顆都要7、8元以上，平常就有捐血保健習慣，得知民進黨辦送蛋活動，就帶女兒來捐血。

民眾捐血領蛋很開心，有人平常捐250cc今天特加碼捐500cc領兩盒蛋，也有民眾說，缺蛋時節送蛋最合時宜比送米油好。林姓學生說，媽媽說最近蛋漲價又不好買，平常也有捐血習慣，他年輕就想多捐一點「不純粹是為了蛋啦！」。

民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文等黨工和縣議員洪如萍等公職人員今天也率先響應捐血但不取蛋，縣黨部主委林金忠說，副總統賴清德接任黨主席後，推動黨部公益化，目前各地缺蛋，特與蛋農接洽預訂2000顆新鮮雞蛋，用來鼓勵民眾挽袖捐愛同時不要囤蛋，捐血送蛋預計在雲林的山、海區各辦一場，歡迎民眾踴躍響應，衝高捐血量。

林姓蛋農指出，疫情期間新雞無法進口，雲林蛋雞場不多，既有的老蛋雞愈生愈少，產蛋率僅5、6成，中雞又青黃不接，加上氣候忽冷忽熱，容易生病，產能受挫，去年農委會有補助，他們也正努力更新蛋雞，好讓供需早日恢復正常。