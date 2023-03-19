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「國道媽祖」今天出巡上國道 沿各服務區駐駕保平安

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
起駕儀式完成後，各界一同陪同神轎在西螺服務區南站遶境。圖／新東陽服務區提供
起駕儀式完成後，各界一同陪同神轎在西螺服務區南站遶境。圖／新東陽服務區提供

有「國道媽」之稱的雲林縣西螺鎮廣福宮「老大媽」連續第10年辦國道平安遶境，今天上午於廣福宮駕出廟在陣頭隊伍護送下抵國道一號高速公路西螺服務區南站，高公局長趙興華和雲林縣長張麗善親往迎駕，「國道媽」將駐駕至26日，再起駕沿著一路北上到各服務區駐駕，最後再回到西螺服務區駐駕賜福，保庇用路人平安。

有「國道媽」之稱的廣福宮老大媽，已連續10年辦理「媽祖護駕 國道平安」國道遶境，這項媽祖國首平安遶境，起源於2014年西螺服務區首發奇想，舉辦國道媽祖節，由西螺廣福宮媽祖上國道，當時恭請「福境媽」到西螺服務區駐駕2天，並遶境整個服務區，祈求平安，讓用路人更感安心，因而延習至今。

雲林縣長張麗善、交通部高速公路局長趙興華、新東陽總經理麥升陽及西螺鎮長廖秋萍等各界前往接駕，並一同上香團拜祈求媽祖庇護國道平安，西螺國中宋江陣社團帶來開場表演「藝陣獻瑞」。

老大媽駐駕西螺服務站時間從即日起至3月26日，用路人可至西螺服務區參拜祈福，在西螺服務區駐駕8天後，再起駕沿著一路北上至關西服務區駐駕，隨後再南下抵西湖服務區、清水服務區、南投服務區最後再回到雲林西螺。

新東陽去年3月2日正式接手經營高速公路服務區，呼應高公局「一區站一特色」理念，貼近在地人文風情及提供用路人優質服務及休憩空間，西螺服務區以「雲禾香林」為主題，把雲林的豐饒物產及文化底蘊作為園區裝置藝術元素，讓用路人來西螺服務區有耳目一新的感受。

西螺廣福宮廖忠杉董事長(左)致贈大福報給高公局長趙興華(右)祈祐國道平安。圖／新東陽服務區提供
西螺廣福宮廖忠杉董事長(左)致贈大福報給高公局長趙興華(右)祈祐國道平安。圖／新東陽服務區提供
雲林縣長張麗善(右5)、高速公路局長趙興華(左3)今天親往國道一西螺服務區迎接老大媽到國道平安遶境。圖／新東陽服務區提供
雲林縣長張麗善(右5)、高速公路局長趙興華(左3)今天親往國道一西螺服務區迎接老大媽到國道平安遶境。圖／新東陽服務區提供

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