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布袋濕地黑面琵鷺數量創新高 把握賞鳥期最後一個月

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
嘉義縣長翁章梁（左三）今天到布袋濕地用望遠鏡賞鳥。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）今天到布袋濕地用望遠鏡賞鳥。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鹽田結束曬鹽後，形成濕地環境，吸引許多候鳥棲息，近年復育有成，每年吸引多達4萬隻候鳥佇足覓食，今年黑面琵鷺數量更高達1429隻，縣府有意發展觀光，今天在布袋濕地舉辦首場布袋候鳥季，也有自行車賞鳥小旅行，賞鳥期約剩1個月可把握時間出遊。

縣長翁章梁說，布袋鹽田2001年結束曬鹽，722公頃溼地成為候鳥最佳棲息地，每年吸引約4萬隻候鳥到訪，其中瀕危鳥類黑面琵鷺今年有1429隻，數量很多，雖然候鳥與當地養殖漁業有衝突，但希望透過發展候鳥欣賞小旅行，與社區結合，為保護鳥類找到利基。

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長陳煜川說，去年底開始與社區結合推動自行車小旅行，邊騎單車邊賞鳥獲熱烈迴響，今天舉辦第3場小旅行活動，進入社區欣賞鹽田風光，未來會增加友善賞鳥設施，避免親子出遊在賞鳥牆站著曬太陽，讓大家有歇腳地方。

縣府農業處表示，布袋濕地有琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、紅嘴鷗、黑腹燕鷗、反嘴鴴、青足鷸、小青足鷸、束方環頸鴴、小環頸鴴等，數量最多達4萬多隻，黑面琵騖今年普查有1429隻，達到記錄到最高峰，候鳥冬天遷徙、夏天離開，賞鳥期還剩約1個月，可把握時間。

布袋鎮長蔡瑋傑說，布袋濕地北由朴子溪，南至八掌溪出海口，恰好是一條綠色廊道，每逢冬季候鳥都會來此棲息，最近發現黑面琵鷺有在地化現象，通常現在不是黑面琵鷺現蹤時節，但黑面琵鷺卻出現在布袋濕地，因有廣闊保育基地、豐富食物來源，希望布袋濕地成為黑面琵鷺棲息地。

國產署署長曾國基說，2019年訂定生態保育土地提供民間認養，1500公頃由8團體、11案認養，包括高雄野鳥協會認養東石鹽田，台南黑面琵鷺協會、中華民國野鳥協會、荒野保護協會等NGO團體也陸續參與，最近會有3案再公布，環境保育人人有責，中央與地方跨域落實保育工作，帶動生態旅遊，幫助社區發展。

嘉義縣長翁章梁（中）今天到布袋濕地參加2023布袋候鳥季元年活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天到布袋濕地參加2023布袋候鳥季元年活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）今天到布袋濕地參加2023布袋候鳥季元年活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）今天到布袋濕地參加2023布袋候鳥季元年活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（後排中）今天到布袋濕地參加2023布袋候鳥季元年活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（後排中）今天到布袋濕地參加2023布袋候鳥季元年活動。記者黃于凡／攝影
2023布袋候鳥季元年活動今天舉辦，吸引上百名民眾參加。記者黃于凡／攝影
2023布袋候鳥季元年活動今天舉辦，吸引上百名民眾參加。記者黃于凡／攝影

黑面琵鷺

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