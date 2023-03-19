布袋濕地黑面琵鷺數量創新高 把握賞鳥期最後一個月

嘉義縣布袋鹽田結束曬鹽後，形成濕地環境，吸引許多候鳥棲息，近年復育有成，每年吸引多達4萬隻候鳥佇足覓食，今年黑面琵鷺數量更高達1429隻，縣府有意發展觀光，今天在布袋濕地舉辦首場布袋候鳥季，也有自行車賞鳥小旅行，賞鳥期約剩1個月可把握時間出遊。

縣長翁章梁說，布袋鹽田2001年結束曬鹽，722公頃溼地成為候鳥最佳棲息地，每年吸引約4萬隻候鳥到訪，其中瀕危鳥類黑面琵鷺今年有1429隻，數量很多，雖然候鳥與當地養殖漁業有衝突，但希望透過發展候鳥欣賞小旅行，與社區結合，為保護鳥類找到利基。

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長陳煜川說，去年底開始與社區結合推動自行車小旅行，邊騎單車邊賞鳥獲熱烈迴響，今天舉辦第3場小旅行活動，進入社區欣賞鹽田風光，未來會增加友善賞鳥設施，避免親子出遊在賞鳥牆站著曬太陽，讓大家有歇腳地方。

縣府農業處表示，布袋濕地有琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、紅嘴鷗、黑腹燕鷗、反嘴鴴、青足鷸、小青足鷸、束方環頸鴴、小環頸鴴等，數量最多達4萬多隻，黑面琵騖今年普查有1429隻，達到記錄到最高峰，候鳥冬天遷徙、夏天離開，賞鳥期還剩約1個月，可把握時間。

布袋鎮長蔡瑋傑說，布袋濕地北由朴子溪，南至八掌溪出海口，恰好是一條綠色廊道，每逢冬季候鳥都會來此棲息，最近發現黑面琵鷺有在地化現象，通常現在不是黑面琵鷺現蹤時節，但黑面琵鷺卻出現在布袋濕地，因有廣闊保育基地、豐富食物來源，希望布袋濕地成為黑面琵鷺棲息地。