快訊

久旱不雨 日月潭蓄水跌破6成

創業30年回饋南市 榮剛材料捐市價450萬救護車

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
榮剛材料歡度30周年廠慶，今由董事長王炯棻（右）捐市價450萬救護車給台南市，由市長黃偉哲（左）代表接受。 圖 ／台南市政府消防局提供
榮剛材料歡度30周年廠慶，今由董事長王炯棻（右）捐市價450萬救護車給台南市，由市長黃偉哲（左）代表接受。 圖 ／台南市政府消防局提供

國內首家生產特殊合金的榮剛材料科技今歡度30周年廠慶，捐贈市價逾450萬元救護車給台南市政府消防局，由市長黃偉哲代表受贈，並回贈救護車模型感謝業者公益回饋在地。

榮剛材料科技今在柳營科技園區辦理「榮耀全球 剛鐵英雄30周年廠慶暨公益園遊會」中，捐贈台南市政府消防局第一救災救護大隊新營高級救護隊救護車1輛。

黃偉哲出席感謝業者善行，黃表示，榮剛材料科技在台灣產業界是不可或缺要角，是特殊合金鋼領導品牌，對台灣工業及公共工程有卓越貢獻。

榮剛董事長王炯棻表示，企業在行有餘力時，選擇回饋故里略盡一份心力，購買性能優異、配備齊全的救護車，希望讓新營區鄉親與救護人員安全獲得充分保障。

消防局表示，業者捐贈市價450萬元救護車供緊急傷病患到院前急救使用，將配發予新營高級救護隊使用，而車內配置、裝備、器材皆應第一線救護人員需求打造；車身的巴騰堡格紋能有效提示用路人注意安全，相信可以提高到院前的急救成功率、守護民眾生命安全，給予台南市民最優質緊急救護服務品質。

延伸閱讀

柚花藝術節今明台南麻豆柚花巷登場 歡迎大家野餐聞香

南方治理平台首長會議 黃偉哲：不分藍綠都可談

聯電循環經濟資源創生中心動土 黃偉哲感謝展現社會責任

台南老人健保費補助 藍：若排富 「罷免黃偉哲、票不投賴清德」

相關新聞

台南寄養家庭數下滑 家扶：期待愛心民眾加入

台南市家扶與市政府今天舉辦 「好家再有你‧乎愛團圓」寄養家庭授證活動 ，表揚寄養家庭無私地照顧寄養兒少，共有78戶寄養家...

台南31夜市不合法 大規模稽查

台南市48處夜市，31處尚未取得合法執照，市府大動作全面稽查、裁罰，希望能盡速合法化，其中大東、大益夜市近期有提申請都未...

綠雲林縣黨部 捐血送雞蛋

民進黨林縣黨部昨天於斗六市雲林捐血站辦「不囤蛋，捐血就送雞蛋」，每捐血250毫升就送1盒10粒裝雞蛋，讓人喊「好合時宜」...

南科繁榮 蓮潭中小學成立

台南善化區南科LM區人口發展迅速，小新國小下學期會遷回小新里的原校舍，市府核定目前的蓮潭里校舍，4月成立「蓮潭中小學」，...

嘉市垃圾車改路線 部分攤商反彈

嘉義市環保局今天起更改下午垃圾車沿街清運不進入共和市場路段，攤商下午只能去定點倒垃圾，或等晚間垃圾車駛入，部分攤商反彈，...

「國道媽」遶境 西螺服務區駐駕8天

有「國道媽」之稱的雲林縣西螺鎮廣福宮「老大媽」連續第10年國道平安遶境，昨天上午在陣頭護送下，抵達國道一號高速公路西螺服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦