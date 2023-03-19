創業30年回饋南市 榮剛材料捐市價450萬救護車

國內首家生產特殊合金的榮剛材料科技今歡度30周年廠慶，捐贈市價逾450萬元救護車給台南市政府消防局，由市長黃偉哲代表受贈，並回贈救護車模型感謝業者公益回饋在地。

榮剛材料科技今在柳營科技園區辦理「榮耀全球 剛鐵英雄30周年廠慶暨公益園遊會」中，捐贈台南市政府消防局第一救災救護大隊新營高級救護隊救護車1輛。

黃偉哲出席感謝業者善行，黃表示，榮剛材料科技在台灣產業界是不可或缺要角，是特殊合金鋼領導品牌，對台灣工業及公共工程有卓越貢獻。

榮剛董事長王炯棻表示，企業在行有餘力時，選擇回饋故里略盡一份心力，購買性能優異、配備齊全的救護車，希望讓新營區鄉親與救護人員安全獲得充分保障。

消防局表示，業者捐贈市價450萬元救護車供緊急傷病患到院前急救使用，將配發予新營高級救護隊使用，而車內配置、裝備、器材皆應第一線救護人員需求打造；車身的巴騰堡格紋能有效提示用路人注意安全，相信可以提高到院前的急救成功率、守護民眾生命安全，給予台南市民最優質緊急救護服務品質。