馬拉松6千人嘉義跑起來 帶動城市經濟

第7屆「ZEPRO RUN全國半程馬拉松」今天清晨在嘉義市228國家紀念公園前舉行，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠和多名議員來賓一同鳴槍起跑，為6千名跑友加油打氣。市長黃敏惠表示，運動賽事帶動運動產業也帶動城市經濟，讓城市更健康、有活力。

主辦單位全統運動用品公司總經理余俊芳表示，路跑活動進入第7屆，因疫情關係停辦2年，今天有來自國內外6千名選手，鄰近飯店幾乎都客滿，希望透過運動休閒活動，把人群帶到城市，除了運動健康之外也能活絡城市經濟。

賽事分為21公里半馬組、10公里路跑組，以及5公里健康組，從大富路228國家紀念公園鳴槍而起，經嘉義機場圍牆路、高鐵大道而返，主辦單位用心規畫路線與布置賽道，備有醫療與交通管制，提供跑友安全、盡興的路跑環境。有跑友假日攜家帶眷，推嬰兒車、帶寵物一同享受路跑活動。

許多外縣市跑友已提早住進附近飯店，嘉義市政府建議完成賽事的跑友不要忙著離開，可以藉由林業、文創、美食三個座標來探索嘉義市。阿里山小火車是世界罕有的林業鐵道資產，環繞嘉義市區的檜意森活村、北門火車站、森林鐵路車庫園區，是鐵道迷的好去處；嘉義噴水圓環、美術館、文化創意園區等；還有不能錯過的嘉義美食，雞肉飯、砂鍋魚頭、涼麵、葡萄柚綠等等。