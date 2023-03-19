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六中高爾夫邀請賽開打 特斯拉等名車當1桿進洞獎品

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南一中、成功高中、新竹高中、中一中、中二中及高雄中學成立高爾夫球聯盟，舉辦首屆公益邀請賽，捐出41萬8千元。圖／南一中提供
南一中、成功高中、新竹高中、中一中、中二中及高雄中學成立高爾夫球聯盟，舉辦首屆公益邀請賽，捐出41萬8千元。圖／南一中提供

首屆「台灣百年六中高校高爾夫聯盟公益邀請賽」3月18日在台南市南一球場開打，來自南一中、成功高中、新竹高中、中一中、中二中及高雄中學等6所學校近200名校友、校長、家長參加，並捐贈41萬餘元，共同見證這場歷史性的公益賽事。

台南一中等6所百年高中於今年2月14日成立「台灣百年六中高校高爾夫聯盟」，共同簽署聯盟成立宣言，希望凝聚校友的力量，傳承台灣精神，搭建學校及校友交流平台，培育世界公民，推廣運動風氣。六校並決定各校輪流舉辦高爾夫聯盟公益邀請賽，發展各校特色，共同推動社會公益，今年首屆賽事由南一中主辦，下屆則由新竹高中主辦。

球賽開打前一晚，台南一中中華民國校友總會理事長吳榮彬設宴接待，讓來自各地的六中校友交流互動，並以台菜饗宴發揚府城在地特色。六中校友們表示，這場賽事融合體育、教育與社會公益的意義，在國內體壇絕無僅有，很開心能與各所百年名校的球友共聚一堂，希望眾人的凝聚能激盪出更大的力量。

六中高爾夫聯盟的發起人，前立法院院長王金平說，六中校友在各領域皆有傑出優秀表現，也是各行各業的好夥伴，透過聯盟締結與邀請賽的交流，未來更能發揚運動家精神，凝聚善的力量；也希望各大企業持續贊助體育，扶持、栽培國內好手。

6所學校的校友也發揮強大的凝聚力，熱情響應賽事，共由王金平、吳榮彬、南一中搞爾夫隊長王守順與廠商分別提供Benz、特斯拉、BMW名車各1輛，另有百萬寶璣名錶1只，作為1桿進洞獎，可惜的是沒人一桿進洞。大會提供的各項現金獎獎金總和超過30萬元。

主辦單位蒐集六校百年校慶特刊、各項出版品，製作百年六中歷史牆，讓與會校友都能重溫高中青春歲月，並見證臺灣教育史上深具臺灣精神的六所高中。另製作深具六中特色的專屬大會會旗以及永久冠軍獎盃，將會隨著活動與公益永續傳承六中與臺灣精神。

比賽結果，團體冠軍由南一中獲得，亞軍為新竹高中，季軍是高雄中學；個人總桿冠軍由南一中蘇茂昌以74桿佳績奪得，個人淨桿冠軍由新竹高中郭謙賢拿下。

除了團體與個人的優勝獎盃外，更結合公益，設置捐款箱，在各洞設計得獎捐款活動，球員若於指定各洞一桿上果嶺，除頒發獎金外，主辦單位也立即同步捐款響應公益。所得善款將全數捐贈南台南家扶中心與幼幼慈善基金會，共捐贈41萬8千元，其中王金平捐款20萬元，立委林俊憲捐10萬元，期盼拋磚引玉，延續大愛。

南一中、成功高中、新竹高中、中一中、中二中及高雄中學成立高爾夫球聯盟，舉辦首屆公益邀請賽。圖／南一中提供
南一中、成功高中、新竹高中、中一中、中二中及高雄中學成立高爾夫球聯盟，舉辦首屆公益邀請賽。圖／南一中提供

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