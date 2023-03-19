髓藝人生—中脊油畫聯展 展出每幅畫的勵志故事

台中市港區藝術中心即日起至112年4月9日，在中央畫廊舉辦「髓藝人生—中脊油畫聯展」，展出台中市脊髓損傷者協會21位會員的精選油畫作品共87件，每幅畫背後都一個勵志的故事。

港區藝術中心表示，脊損者的藝術創作過程面臨著許多困難和挑戰，例如不同傷患肢體(手、口、足)運用不同、需使用輔具及特定工具、靠輪椅運行需迴旋空間等不便，經常需要家人協助才能進行創作。

「中脊油畫班」目前有20多位固定學員，其中男性占三分之二，更有參加帕運的鐵餅與桌球國手，理事長開創油畫班，聘請教師阮麗英、洪嫻柔及張翊琪老師，設身處地的了解每一位學員的不同需求及天賦，個別耐心的指導，讓素人學員們從毫無繪畫根底，歷經以口(手、足)就筆創作的痠疼、作畫的瓶頸等嚴厲的考驗後，最終結成美好果實。

台中市脊髓損傷者協會理事長曾富吉表示，脊損者會員們均因後天意外而成為終生輪椅族，每一位學員都有一個歷經重度脊損、肢體癱瘓的髓損傷，脊損者皆需歷經長期的生理、心理復健輔導，才有辦法面對重度身障的事實。油畫班的開啟令藝術家們廢寢忘食愛上繪畫世界，生活如畫作一樣漸漸亮麗光彩，個個自信起來變成陽光者。