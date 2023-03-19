Ubike遊台南新營 自行車串連快易通

台南市政府上月公共腳踏車YouBike 2.0上路，目前在新營設有7處站點，是北台南最密集地區，市府觀旅局說，搭配新營區平坦地勢及建全完善自行車道系統，十分適合安排一趟YouBike小旅行，推薦遊客騎乘。

市府說，近年在新營地區挹注許多重大建設，包括新營綜合轉運站、長勝營區公園、火車站新營東站開闢、籌建國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心、新營美術園區、嘉南大圳景觀廊道改建、本田三一宅整修、糖鐵自行車道、鐵道地景公園、鐵道文化園區等建設，希望將新營打造為健康環保兼具人文藝術氣息的宜居城市。

市府觀光旅遊局代理局長林國華指出，台南YouBike 2.0公共自行車目前新營設有7處站點，建議遊客搭乘火車到新營火車站，租借Ubike代步，走訪新營著名地標公園天鵝湖，沿自行車道銜接嘉南大圳新營支線步道，前往電視劇俗女養成記拍攝場景之一的日式老宅品茶。

而新營美術園區是網美打卡熱點，藝術家不二良標誌性角色小鼠以「童年狂想曲」為主題，設計了一系列藝術作品，在樹蔭、陽光及繽紛彩虹長廊襯托，展現生活空間美學樣貌。