嘉市辦「諸羅春分天文日暨世界母語日」 擲紙飛機展演

台南縣市2010年底合併升格直轄市12年餘，至今維持溪北新營及溪南安平雙行政中心運作模式，但兩地相隔50公里，距離為全台各縣市之最，基層公僕奔波往返動輒2小時，苦不堪言，甚至若發生重大治安事件，辦案調度也遭基層虧「子彈都涼了」，若新建市政中心至少百億元起跳，基於財政考量最終維持現狀，短期內問題仍難解。

2023-03-19 00:53