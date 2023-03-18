嘉市辦「諸羅春分天文日暨世界母語日」 擲紙飛機展演
嘉義市政府下午在文化公園，舉辦第十屆諸羅春分天文日暨世界母語日，教學成果展演與闖關活動，以「春分天文日，本語諸羅情」為主題，現場超過20個以世界母語為元素學校表演團隊及民間團體，透過閩南語、客家語、原民族語傳統歌舞、樂器演出，熱鬧繽紛。
嘉市男聲合唱團、蘭潭國小朋友，閩南語歌曲及客語說學唱跳表演，揭開序幕，接著來賓們手持代表嘉市紙飛機，一齊擲向遠方，象徵後疫情時代「病毒遠去，希望啟航」，眾多紙飛機在草坪迎風飛向遠方，讓現場觀眾感受「新的一年會更好」幸福氛圍！
現場除母語活動表演，還有天文闖關活動，寓教於樂，增進天文知識，促進親子互動，認識各校母語文化優秀表現。參加者大飽耳福，學習許多族群文化與母語，藉科學闖關，獲得知識與獎品，讓民眾直呼「不虛此行！」
副市長陳淑慧代表市長出席說，節氣「春分日」代表春天到來，大地萬物換新裝，一片欣欣向榮，農作物播種萌芽，象徵希望開始！世界母語日是世界各國推行重要節日，喚醒人們重視母語文化，在這個美好洋溢季節，邀請市民朋友走入文化公園，感受春天氛圍，體驗各個族群語言文化之美。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言