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嘉市辦「諸羅春分天文日暨世界母語日」 擲紙飛機展演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府下午在文化公園，舉辦第十屆諸羅春分天文日暨世界母語日，教學成果展演與闖關活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府下午在文化公園，舉辦第十屆諸羅春分天文日暨世界母語日，教學成果展演與闖關活動。圖／嘉市府提供

嘉義市政府下午在文化公園，舉辦第十屆諸羅春分天文日暨世界母語日，教學成果展演與闖關活動，以「春分天文日，本語諸羅情」為主題，現場超過20個以世界母語為元素學校表演團隊及民間團體，透過閩南語、客家語、原民族語傳統歌舞、樂器演出，熱鬧繽紛。

嘉市男聲合唱團、蘭潭國小朋友，閩南語歌曲及客語說學唱跳表演，揭開序幕，接著來賓們手持代表嘉市紙飛機，一齊擲向遠方，象徵後疫情時代「病毒遠去，希望啟航」，眾多紙飛機在草坪迎風飛向遠方，讓現場觀眾感受「新的一年會更好」幸福氛圍！

現場除母語活動表演，還有天文闖關活動，寓教於樂，增進天文知識，促進親子互動，認識各校母語文化優秀表現。參加者大飽耳福，學習許多族群文化與母語，藉科學闖關，獲得知識與獎品，讓民眾直呼「不虛此行！」

副市長陳淑慧代表市長出席說，節氣「春分日」代表春天到來，大地萬物換新裝，一片欣欣向榮，農作物播種萌芽，象徵希望開始！世界母語日是世界各國推行重要節日，喚醒人們重視母語文化，在這個美好洋溢季節，邀請市民朋友走入文化公園，感受春天氛圍，體驗各個族群語言文化之美。

嘉義市政府下午在文化公園，舉辦第十屆諸羅春分天文日暨世界母語日，教學成果展演與闖關活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府下午在文化公園，舉辦第十屆諸羅春分天文日暨世界母語日，教學成果展演與闖關活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府下午在文化公園，舉辦第十屆諸羅春分天文日暨世界母語日，教學成果展演與闖關活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府下午在文化公園，舉辦第十屆諸羅春分天文日暨世界母語日，教學成果展演與闖關活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府下午在文化公園，舉辦第十屆諸羅春分天文日暨世界母語日，教學成果展演與闖關活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府下午在文化公園，舉辦第十屆諸羅春分天文日暨世界母語日，教學成果展演與闖關活動。圖／嘉市府提供

閩南語 疫情 親子

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