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嘉義縣中埔灣潭、布袋樹林 今村里長補選出爐
嘉義縣中埔鄉灣潭村村長蔡建旺、布袋鎮樹林里里長莊仁義去年12月25日就職後隨即辭職，依法應辦理補選，今天補選開票結果出爐，中埔鄉灣潭村長由3號林育葶以230票當選，布袋鎮樹林里長補選由2號莊照鼎以263票當選。
嘉義縣選舉委員會表示，嘉義縣本屆中埔鄉灣潭村村長、布袋鎮樹林里里長補選於今日上午8時至下午4時舉行，嘉義縣選委會、鄕鎭公所選務同仁及投開票所工作人員，均依選舉法令及程序辦理選務及防疫工作。
縣選舉委員會指出，開票結果：布袋鎮樹林里長補選1號王翠雯161票、2號莊照鼎263票；中埔鄉灣潭村長補選1號曾其財194票、2號葉玉祉146票、3號林育葶230票、4號黃順忠83票。嘉義縣選舉委員會將依選舉法令及程序辦理補選後續工作。
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