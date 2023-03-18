嘉義市首奪台灣景觀大獎年度傑出獎最高殊榮 黃敏惠開心領獎

嘉義市府打造城市美學品牌，將設計思維融入城市治理，近年各項重大市政建設頻頻獲獎，城市蛻變發展有目共睹。第十屆台灣景觀大獎上午在松山文創園區舉辦頒獎典禮，嘉市榮獲3項大獎，其中「嘉義市木都2.0工作聚落」，首次參賽一舉拿下「傑出獎」最高殊榮，嘉市也連續3年榮獲景觀大獎肯定，累積多件優質景觀作品，締造3連霸佳績。

市長黃敏惠率獲獎機關北上領獎致詞，感謝景觀總顧問許晉誌副教授給予寶貴意見。嘉市2021年以「家意-以城為家City as Home」為主題，舉辦台灣設計展，當時疫情嚴峻，對市府團隊是挑戰也是轉機。

團隊以既有城市脈絡為基礎，重新盤點在地特色，透過硬實力、軟實力、巧實力設計能量，看到問題解決問題，充分展現嘉義市剛剛好城市風格，「小得剛剛好、慢得剛剛好、老得剛剛好」，成功吸引全台218萬人次觀展，市民全城響應，讓外界看見以設計思維導入城市治理的驕傲。

黃敏惠說，設計展在嘉市不是結束，是另一個開始。市府團隊延續這股能量，點燃城市美學品牌，讓全台看見嘉市城市景觀正在蛻變，尤其從基層做起、從教育扎根。內政部長林右昌對嘉市得獎給予肯定鼓勵，表示當首長重視景觀環境，加以專業團隊的協助，城市就會有很大的蛻變。