嘉義竹崎義仁社區活動中心重建完工 長輩歡喜迎揭牌

嘉義縣竹崎鄉義仁社區活動中心暨日間照顧中心，爭取中央前瞻基礎建設補助2200萬元原地重建，昨天17日地方居民喜迎落成揭牌，鄉公所表示，整棟新建物做成為社區活動中心、長期照顧服務據點、防災據點及村辦公處等多功能用途。

義仁活動中心暨日間照顧中心落成揭牌，由鄉長曾亮哲、行政院政務顧問陳冠廷、縣議員詹黃素蓮、代表會主席陳宏吉、社會局長張翠瑤及台中榮民總醫院灣橋分院院長陳正榮等人出席剪綵啟用。

義仁社區活動中心為原地重建，斥資總經費2200萬元，2022年底完工，建築物1、2樓由榮總灣橋分院進駐設置日間照顧中心，提供長輩長照服務包括日間照顧、家庭托顧、巷弄長照站、預防及延緩失能與失智等服務功能，以及失智症照護服務、喘息服務、餐飲服務、社區預防性照顧及居家服務等。

建物3樓為社區活動中心、村辦公處及防災收容所；竹崎鄉長曾亮哲表示，將建物擴大到社會福利設施服務，大幅提升服務鄉親的生活與社會福利服務品質，也活化提供社區居民優質的活動空間。