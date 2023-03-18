聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義竹崎義仁社區活動中心重建完工 長輩歡喜迎揭牌
嘉義縣竹崎鄉義仁社區活動中心暨日間照顧中心，爭取中央前瞻基礎建設補助2200萬元原地重建，昨天17日地方居民喜迎落成揭牌，鄉公所表示，整棟新建物做成為社區活動中心、長期照顧服務據點、防災據點及村辦公處等多功能用途。
義仁活動中心暨日間照顧中心落成揭牌，由鄉長曾亮哲、行政院政務顧問陳冠廷、縣議員詹黃素蓮、代表會主席陳宏吉、社會局長張翠瑤及台中榮民總醫院灣橋分院院長陳正榮等人出席剪綵啟用。
義仁社區活動中心為原地重建，斥資總經費2200萬元，2022年底完工，建築物1、2樓由榮總灣橋分院進駐設置日間照顧中心，提供長輩長照服務包括日間照顧、家庭托顧、巷弄長照站、預防及延緩失能與失智等服務功能，以及失智症照護服務、喘息服務、餐飲服務、社區預防性照顧及居家服務等。
建物3樓為社區活動中心、村辦公處及防災收容所；竹崎鄉長曾亮哲表示，將建物擴大到社會福利設施服務，大幅提升服務鄉親的生活與社會福利服務品質，也活化提供社區居民優質的活動空間。
義仁社區活動中心舊有廳舍，1982年由村民林政雄以及時任義仁村長陳連順等人提供私人土地興建，日前因建物老舊安全堪虞，經地方人士陳欽泉、前村長林伯達等人奔走，在2017年取得土地所有權人陳崑瑜、賴許省、林政雄、王珮芬等4人的無私捐贈兩筆土地，提供竹崎鄉公所整建義仁社區活動中心，2022年底完工，2023年3月17日落成揭牌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言