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台南市府、南科管理局辦就業博覽會 82廠商釋出4153職缺

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝

台南市政府、南科管理局今天在善化舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會。服務、傳產、科技業等82家廠商釋出4153個工作機會，3萬元以上薪資職缺近6成。鄰近善化的台積電、台灣穗高、艾爾斯、茂迪、直得科技、前瞻能源、啓碁科技、緯穎科技、聯電等9家南科廠商提供1409個職缺，工程師約占7成、近6成職缺薪資4萬元以上。另善化區有23家廠商釋出1893個職缺，方便民眾在地就業。

今天現場提供面試模擬、CPAS職涯諮詢、履歷健診、免費美髮、求職顧健康諮詢、求職接駁車以及托兒專區等服務。為鼓勵民眾踴躍求職，提供美食鍋、藍芽喇叭及掃地機器人抽獎活動，勞工局也預告4月15日上午9點在中西區南美里活動中心辦中型徵才活動，相關徵才資訊可洽06-6330820。

市長黃偉哲表示，市府一年辦好幾次就業博覽會，希望趕快幫求職者跟求才公司媒合成功，勞工局也主動幫求職者修改履歷，希望把履歷修改到更合適，也有許多志工來幫忙求職者整理儀容，市政府想辦法來幫求職的朋友優化條件，將最好的一面呈現出來，因為若能讓求才與求職者成功媒合，市府的努力就有意義了。

黃偉哲說，要謝謝勞工局、各產業工會、南科管理局、中小企業榮譽指導委員會的努力，因為大家的努力才讓台南能更好，也才能共好，例如南科跟台南市的關係就是一起共好；未來在求職方面若有服務項目可以再增加，哪些服務項目能再優化，也請市民告訴市政府，在能力範圍內一定努力來做，最終的目的就是讓求職求才都能媒合成功，一起在台南快樂工作、幸福生活。

南科管理局長蘇振綱表示，2022年全球動盪，南科園區仍穩健成長，去年營業額達1.48兆元，成長高達35.48%，連兩年營業額破兆；目前南科有效核准廠商已達270家，台南園區共141家，就業達92601人，再創歷史新高，三期擴建預計今年7月提供建廠，再創造4900個就業機會，在台南形成磁吸效應，吸引半導體產業上下游進駐，並帶動周邊產業發展。

南科管理局表示，為協助攬才育才，積極輔導園區廠商營造友善職場，以優於勞動法規措施及薪資獎勵制度等方式，建立企業優良形象。也舉辦多元活動、推廣各項運動，促使園區從業人員工作與生活平衡，將繼續致力成為精緻多元、優生活、節能永續的科學園區，吸引各領域人才進駐安居樂業。

台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，市長黃偉哲到場打氣。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，市長黃偉哲到場打氣。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，南科管理局長蘇振綱到場打氣。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，南科管理局長蘇振綱到場打氣。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝
台南市政府、南科管理局辦就業博覽會，82廠商釋出4153職缺。記者周宗禎／翻攝

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