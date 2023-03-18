斥資2億建嘉義大埔藍色公路「3建設1軟體」 預計年底完工

嘉義縣大埔鄉獲得交通部觀光局補助1億5000萬元，加上公所自籌6350萬元，將建置琴鷹薈館、曾文水庫遊艇碼頭友善環境改善及增設賞鷹平台的「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫」3大亮點工程及1智慧軟體，今天舉辦動土典禮，預計今年底完工，明年初開始營運。

翁章梁表示，未來有琴鷹薈館、賞鷹平台整修及改善曾文水庫遊艇碼頭過去的搭船坡度障礙，以自動方式讓遊客安全搭船，這3個大埔重要設施的建立，等於打通大埔遊憩的任督二脈，預計年底完工。

大埔鄉公所指出，琴鷹薈館為3樓建築，將建築於西拉雅大埔資訊站旁，總坪數達460坪，1樓規畫在地產業展示及旅遊諮詢、2樓小提琴故事館及產業文化創意教室等、3樓多功能音樂廳、青年品牌孵化中心及培訓教室，是具多元功能的數位基地。

曾文水庫碼頭友善環境改善工程是改善過往上下船要走近600階，且缺乏無障礙設施的困境，增設雙軌戶外觀景電梯及新設浮動碼頭提供觀景及登船服務；賞鷹平台利用舊有釣魚平台浮筒回收再利用，並新設半沉水式浮筒，增加浮台穩定性及抗風性，兼具環保及觀光遊憩功能。

鄉公所表示，將以「深入大埔觸控山林」生態旅遊跨域數位整合計畫，藉軟體App開發，搭配大埔3處亮點建設及串聯在地商家、旅宿、文化等各面向強化輔導在地數位優勢及潛在品牌，提升大埔鄉遊憩品質與觀光產值。