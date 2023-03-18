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柚花藝術節今明台南麻豆柚花巷登場 歡迎大家野餐聞香
台南「2023柚花藝術節」今天在麻豆柚花巷登場，現場充滿柚子花香、特色市集攤位，瀰漫文藝氛圍。市長黃偉哲感謝長年支持協助「柚花藝術節」的柚農及團體，與來賓在許願樹掛許願卡，祈願麻豆柚子香甜豐收，隨後前往精神健康基金會辦的麻豆「樂活、柚花飄香」系列會場關心，歡迎民眾來參觀柚花藝術節活動。
柚花藝術節今明兩天在麻豆柚花巷有柚花園野餐、柚樂音樂會、柚樂園市集、柚柚塗壓牆、許願卡剪黏手作DIY、來聽故事YO等一系列活動，邀請大家把握周末假期，到麻豆磚井社區柚花巷參與散步柚樂園活動，除了街頭藝人演出，還有不定點驚喜快閃活動及趣味有獎徵答。
柚花藝術節是麻豆人年度嘉年華會，麻豆樂齡學習示範中心帶來多年成果展演及趣味闖關活動，麻豆商圈攤商也動員參與，安業國小學童彩繪可愛的柚子和柚花、將柚花巷點綴得更有地方藝術氣息，麻豆農會則準備了柚香野餐組，內含柚香馬卡龍、柚香吐司、柚香爆米花、蜂蜜柚子醬、梅柚片兒、柚子茶，讓民眾體會在地風土的美好滋味。
黃偉哲表示，不只中秋佳節才可享用文旦，現在推出一年四季都可用的柚花、柚子相關產品，柚花經濟也是重要文旦經濟，很感謝農會大家絞盡腦汁，也推動許多綠色旅行，一年開始就是柚花旅行，在柚子園裡聞到柚子花香味，大家來這裡野餐散步遊玩都是美好的事，沿途現場有很多文創攤位或是農特產品。
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