台江建庄200年首部曲 唱出Rap版台江16寮歌謠感動全場

台南社大台江分校聯合台江文化中心、高國中小學共同策辦台江建庄200年「聽見未來，有夢音樂會」，首部曲「做伙來唱台江歌」昨晚在台江文化中心劇場登場，由社大台江分校陳婉菱老師指揮20位學生，唱出自己所作的歌曲，曲曲動人，特別是唱出嬉哈版的台江16寮歌謠，更是全場感動。

85歲的布袋嘴寮耆老蕭忠男與十三佃耆老鄭新讚博士表示，這一場台江建庄200年有夢音樂會，很有意義，展現台江文化的精神，蕭忠男老師說他強忍住眼淚，深受感動，台南市副市長趙卿惠更是全場聆聽，她說，聽見大家愛台江鄉土的聲音，很受感動，台江曲非常真實也非常有力量。

這場台江建庄200年「聽見未來，有夢音樂會」也受到文化部的重視，其中台江分校師生創作Rap版的台江16寮歌謠新曲，鼓舞鄉親子弟作伙唱台江歌，文化部史哲部長更錄製賀電， 肯定台南市政府和台江分校對國家語言傳承的投入，推動「一村一廟一樂團」和「常民音樂運動」。

特別是感謝台江分校村廟樂團聯合和順國中等在地學校，將台江在地的生活、文化、故事，用在地的台語來創作和表演，在台江建庄200年的時候，將台江在地故事大聲唱給大家聽，鼓勵鄉親「作伙來唱台江歌」。

社大台江分校表示，台南市安南區古稱台江，西元1823年，曾文溪改道注入內海，生成台江16寮，台江建庄200年「聽見未來，有夢音樂會」，首部曲「做伙來唱台江歌」，實踐了文化基本法「文化治理」願景，也展現台江人催生台江文化中心，公私協力，培育在地藝術人才及其社群的精神 。

陳婉菱老師指導學生以生命及台江生活經驗，創作新曲，這場音樂會唱出台灣常民音樂的希望。接下來，還有大廟興學村廟樂團聯合和順、安南國中等學校音樂社團，接力合奏的系列音樂會，老中青少四代共同以音樂來繁盛台江，歡迎市民一起來欣賞。

陳婉菱表示，帶領創作18段的rap版台江16寮歌謠，指導學生各自寫下他們眼中的台江，主要目的是要獻給台江及鄉親，祝福台江建庄200年，特別是音樂力量很大，希望大家感受到音樂帶給人的力量。