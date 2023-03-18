嘉義大林運動綠廊提前慶兒童節 吸引2千名親子參與同樂

歡慶4月4日兒童節，嘉義縣大林鎮長許有疆今天提前在大林鎮運動綠廊舉辦「人人攏兒樂」活動，吸引2千名親子同樂；許有疆表示，上任首重兒童福利與安全，將規畫建置共融遊具、室內遊戲館等，要讓孩子們快樂健康的成長學習。

人人攏兒樂活動現場氣氛熱烈，家中也有幼兒的鎮長許有疆，特別了解小朋友就是愛玩耍，為讓參加活動親子們玩得盡興，準備5座大型氣墊城堡，也安排好物市集、餐車小吃及具環保教育的免廢市集，讓孩子逛市集尋寶。

大林鎮公所指出，整個綠廊活動區域以宇宙觀的方式呈現，包括太陽以及金、木、水、火等4行星，孩子能以輕鬆又有趣的方式認識周遭環境，今天下午更有十八般武藝的街頭藝人輪番上陣，獨立樂團演唱、雜耍技藝、魔術秀、大行泡泡秀及團康遊戲等互動活動。

為讓兒童參與活動也認識自己的家鄉特色，鎮公所現場也進行春季農業宣導，設計通關遊戲，讓孩童們幫香蕉穿衣服、幫鳳梨戴帽子及幫竹筍蓋防曬布等，達食農教育及生態農業的精神。