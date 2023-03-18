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雲林土庫櫻花大道盛開 花期只剩10天要把握

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林縣即時報導
雲林土庫櫻花季活動今明兩天登場，賞花民眾絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影
雲林土庫櫻花季活動今明兩天登場，賞花民眾絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影

雲林縣土庫鎮櫻花季今天熱鬧展開，長達2公里的印度櫻花（羊蹄甲樹）正值盛開，吸引不少賞花民眾，花期預估還有10天，想賞花的民眾要把握時間。

土庫櫻花季今明兩天在馬光國中前的櫻花大道登場，現場有「野餐歡樂派對」、「日式和服體驗」、「親子手作DIY體驗」及打卡免費玩「章魚城堡遊戲墊」、農民市集等多項活動，櫻花樹下不少民眾著和服拍下美麗身影。

雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱、立委林文瑞、土庫農會總幹事黃萬聰等人今天一起見證土庫櫻花盛開的美麗時刻。

張麗善說，土庫的櫻花大道是她和前立委張嘉郡10多年爭取種下，如今年年盛開，粉紅色的花朵綿延不絕，為當地帶來許多遊客，但土庫不只有櫻花大道，還有許多旅遊景點與特色小吃，希望民眾多到土庫遊玩。

土庫鎮長陳特凱表示，土庫櫻花大道每年3、4月正值盛開，年年吸引觀光人潮，已成為在地觀光特色，今年花期預估還有10天，他邀請民眾到土庫賞花順遊。

雲林土庫櫻花季活動今明兩天登場，賞花民眾絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影
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雲林土庫櫻花季活動今明兩天登場，賞花民眾絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影
雲林土庫櫻花季活動今明兩天登場，賞花民眾絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影
雲林土庫櫻花季活動今明兩天登場，賞花民眾絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影
雲林土庫櫻花季活動今明兩天登場，賞花民眾絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影
雲林土庫櫻花季活動今明兩天登場。記者陳雅玲／攝影
雲林土庫櫻花季活動今明兩天登場。記者陳雅玲／攝影

櫻花季 賞花 張麗善

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