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朴子傳統豆花賣一甲子 第三代兄弟合力轉戰嘉義市展店

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣朴子傳統豆花「一甲子豆花」進駐嘉義市知名小吃林聰明沙鍋魚頭旁，要讓更多人品嘗傳承60年不變的老味道。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣朴子傳統豆花「一甲子豆花」進駐嘉義市知名小吃林聰明沙鍋魚頭旁，要讓更多人品嘗傳承60年不變的老味道。記者呂慧瑜／攝影

就是這種老味道！嘉義市「一甲子豆花」第三代王獻樟、王進琨兄弟，傳承外公呂瑞麟傳統豆花工法，去年9月進駐嘉義市知名小吃林聰明沙鍋魚頭旁擺攤位，除要讓更多人品嘗創立已60年不變的老味道，也正式邁入開放加盟的新里程。

「從零到有需要時間與過程，這段期間會很辛苦」，這句話是王獻樟於13年前，經商失敗信用破產後，為養活家人，返回朴子外公家接棒學習豆花技術時，外公呂瑞麟對他說的話；王獻樟說，至今他依然清楚記得阿公講的這句話，讓他從低谷振作起來。

在嘉義縣朴子市被鄉親稱為「豆花伯、豆花嫂」的呂瑞麟、張梅子夫婦是「朴子傳統豆花」創辦人，於1961年創立，由豆花伯在家做豆花，豆花嫂則推攤車於巷弄間叫賣，除養活一家口外，呂瑞麟更無私地將手藝傳出去，協助許多徒弟賣豆花養家，王家兄弟統計嘉義縣近8成豆花店工法都源於外公。

39歲王獻樟表示，10年前賣豆花還完負債後，前往上海預開拓豆花店市場，但碰到水質、源物料及家庭因素，讓他返台從事太陽能板工作至今，會進駐嘉義市賣豆花的契機，起源於34歲弟弟王進琨去年6月遭遇生意失敗打擊，所以他將當年外公助他一臂之力的精神，同樣用於弟弟身上，鼓勵其努力翻轉人生。

一甲子豆花店最具代表性的特色，就是保留加入薑汁及花生的古早味熱豆花，以及創新的手工製包芋泥、地瓜的地瓜、芋圓；王進琨表示，手工特製糖水是先將糖炒過再熬煮3小時，並以傳統提27公斤沖豆花手法，所製作出的豆花口感更豐富綿密。

為呈現傳承第三代的精神，王獻樟從母親舊照片上僅出現的老攤車一角，請模型高手幫忙製作出，仿造第一台奶奶手推攤車模型，以及進階版外公的三輪摩托車攤車模型，並放置於攤位上，來延續外公外婆傳承下來的一甲子豆花的傳統懷舊好滋味。

「一甲子豆花」第三代王獻樟、王進琨兄弟，傳承外公呂瑞麟傳統豆花工法，搶進嘉義市中正路美食戰區展店。記者呂慧瑜／攝影
「一甲子豆花」第三代王獻樟、王進琨兄弟，傳承外公呂瑞麟傳統豆花工法，搶進嘉義市中正路美食戰區展店。記者呂慧瑜／攝影
一甲子豆花店最具代表性的第一台攤車模型，以及創新的手工製包芋泥、地瓜的地瓜、芋圓。記者呂慧瑜／攝影
一甲子豆花店最具代表性的第一台攤車模型，以及創新的手工製包芋泥、地瓜的地瓜、芋圓。記者呂慧瑜／攝影
60年歷史的嘉義縣朴子傳統豆花，第三代王獻樟（右）、王進琨（左）兄弟，聯手進軍嘉義市開「一甲子豆花」加盟店。記者呂慧瑜／攝影
60年歷史的嘉義縣朴子傳統豆花，第三代王獻樟（右）、王進琨（左）兄弟，聯手進軍嘉義市開「一甲子豆花」加盟店。記者呂慧瑜／攝影
一甲子豆花特別製作創始店手推攤車及進階版三輪摩托車攤車模型，延續60年前外公、外婆創業的精神。記者呂慧瑜／攝影
一甲子豆花特別製作創始店手推攤車及進階版三輪摩托車攤車模型，延續60年前外公、外婆創業的精神。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 朴子 兄弟

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