民眾別跑錯地方！ 台南安平區公所、警局第4分局一起辦公了

台南市警察局第4分局因辦公空間不足，經市府局處協調後，即日起與一旁的安平區公所共用辦公大樓1樓空間，公所的行政課收發改移到1樓北側大廳，1樓南側則提供4分局使用。

市警局第4分局長王子雄指出，為了解決分局空間不足的問題，他去年1月上任以來就爭取擴大辦公空間，希望提供同仁優質的辦公環境，獲得市長黃偉哲、民政局長姜淋煌及區長蕭泰華的支持，將區公所1樓南側空間提供給分局使用，辦公大樓空間共用後，分局和區公所也共用大門出入口，象徵機關和諧，一起為市民提供服務。

安平區長蕭泰華表示，區公所與第4分局共同使用辦公大樓1樓，行政課收發移至1樓北側大廳，人文課移至4樓，可提供友善的洽公場所，提升為民服務品質。