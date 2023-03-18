嘉義山區久旱不雨！奮起湖老街陷水荒 店家急運水上山

嘉義縣山區久旱不雨，逢阿里山櫻花季遊客增，奮起湖老街傳水荒危機，商家們為維持營運，從山下買水運水上山，自力救濟緩解困境；商家坦言，雨再不來，商家撐不過，接下來周一至五恐因缺水休業，改成僅營業周末2日。

適逢阿里山櫻花季，奮起湖假日遊客量人潮洶湧，相對用水量激增，但奮起湖地區是使用簡易自來水，且水源頭處各社區接水用量增，又逢山區乾旱不雨，出水量少的可憐，奮起湖地區正遇水荒危機。

有遊客到奮起湖車站廁所，見入口處的「缺水」告示牌，據了解，林鐵是為避免遊客如廁用水量大增，影響老街社區用水大減，車站在周末時廁所僅開放兩間，供遊客使用，貼心與居民共度缺水危機。

商家劉嘉榮表示，今年真的特別的乾旱，雖大家早已自主節約用水，仍不敵這次缺水危機，上周又遇接水處斷裂，一度近無水可用，所幸前2日修復陸續近水，但水量仍是不足當地居民的使用量的。

奮起湖老街部分商家為維持生意，在山下購買大型集水桶，自行買水運水上山解水荒，多數左右鄰居的備用水塔，也都相互支援用水；居民無奈說，這都不是長久之計，大家都很缺水，憂心雨再不下，大家恐面臨休業。