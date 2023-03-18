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名醫宋思權買名畫家王錦堂遺作「十字架下」 捐嘉市美術館典藏展出
嘉義市名醫、前國川美妙教育事務基金會董事長宋思權，2年前花120萬元購買名油畫家王錦堂，為蘭潭教會建堂義賣畫作「十字架下」，捐贈嘉市美術館典藏，王錦堂過世，遺作目前在美術館「打開藝術之門，捐贈典藏展」展出，畫作背後，捐畫、畫家忠於基督信仰遺愛世人故事感人。
2021年王錦堂過世，與王錦堂同為基督教徒的宋思權，由老師湯吟君口中，知道王錦堂為了蘭潭教會建堂經費不足，捐出畫作義賣，他由畫作中蹲立十字架旁的的那條狗狗，衍生出外邦人得救寓意，花120萬元購買畫作，為讓王老師永遠被紀念，徵得老師首肯，將畫作捐美術館，成為公共財，他說，王錦堂在嘉義春風化雨、造就英才，將他老人家遺捐給美術館，讓典範長存，成為嘉義人代代相傳資產。
市立美術館目前舉行捐贈典藏展，美術館在收藏 487件各類典藏中，此次僅精挑細選少數作品展覽。王錦堂的「十字架下」獲選，展示在側館展廳的明顯位置，可說是極大的殊榮，宋思權說「一切榮耀都歸於神！」
前嘉市美術協會理事長王德合說，畫作中蹲立十字架旁的老狗，象徵王錦堂對基督一生追隨的忠誠，十字架上基督雙手被釘，受苦難流血，伸手救贖世人，王錦堂將基督信仰融入畫作。
王錦堂1936年生於台南縣後壁鄉，專長油畫、成大工商營理系、政大教育研究所畢業，美國啟洲神學哲學院博士研究生。興趣寬廣，音樂、繪畫、書法、棋藝、攝影等均涉獵。任教省立嘉中，與陳哲、曹根交往切磋畫藝。作品曾入選省展獲全國油畫展、公教美展優選，教職30多年退休，曾在嘉市及台南市文化中心舉行個展。
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