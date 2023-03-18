擦亮反光鏡防交通事故 嘉義後指部西區輔導中心發起守護家園

嘉義後備指揮部嘉義市西區輔導中心李煜凱，鑑於路口交通事故頻傳，其中道路轉角反光鏡未維護擦拭，影響交通安全，上午發起守護家園，2人一組一塊抹布一隻長柄刷，看到西區45個里反光鏡哪裡髒，伸手就擦，盡自己的力量，幫助更多用路人。

發揮青溪忠義精神，李煜凱與大批志工上午在劉厝路與大信街路口集合，分組進行擦亮家園反光鏡公益活動，發現破損毀壞，立即向市府回報處理，增進市容美觀及用路人公共安全。居民及路過駕駛人紛紛豎起大拇指讚揚。

李煜凱說，道路轉角反光鏡設置，難免因雨漬、灰塵、髒汙、毀損等影響道路交通安全，國防志工在鄉是良民，在營是良兵，共同守護西區照亮家園，擦亮反光鏡，結合大家力量分組進行，增進市容美觀及用路人公共安全。