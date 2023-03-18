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嘉縣民營廢棄物掩埋場大火空汙飄向台南 火滅重啟南區空汙通報平台
嘉義縣水上鄉封閉民營廢棄物掩埋場，15日下午發生大火，延燒8小時火撲滅，大量濃煙惡臭飄散鄰近台南市溪北區，引發當地議員居民怒火，批跨區空汙通報機制失靈，要求南區治理平台發揮功能；曾任環保署南區督察大隊長的嘉義縣環保局長張輝川說，將重啟南部縣市環境汙染案件通報聯繫平台，區域聯防處理空汙。
台南白河後壁區15日晚上一直聞到燒塑膠臭味，1天後才查到是白河交界的水上鄉義興村封閉掩埋場起火，台南議員李宗翰批持續悶燒冒出濃濃惡臭及濃煙，臭味瀰漫白河，勘查見臭味煙霧不斷產生甚至偶有火星，只見1台怪手及發財車載水處理，對超過5分地堆滿三層樓的掩場場杯水車薪。
由於風向往南吹，鄰近的嘉義市未遭空汙，火滅了，但這座封閉的民營廢棄物掩埋場，地底下有大量沼氣，周邊又有墳墓，清明節將近，擔心火警空汙再發生，成為不定時炸彈，水上鄉長林緗亭無奈說，公所無法處置，希望南部區域治理平台，發揮功能，環保局積極處理，避免空汙再發生。
嘉縣環保局說，掩埋場掩埋事業廢棄物混合家庭廢棄物，容量、使用年限到2005年覆土後封場，經7年環境監測，2012年解除列管不需再監測，去年向縣府申請轉型做光電場。
環保局長張輝川從南區督察大隊長調任，他說，這座封閉民營廢棄物掩埋場已經解除列管，掩埋場上有覆土長草，火警是受周邊墳墓雜草燃燒波及，火滅，長期枯旱，要求地主重新覆土，加強巡視管理維護，環保局也會加強查察。
張輝川說，過去當南區督察大隊長，針對廢棄物非法棄置，就建置環境汙染案件通報聯繫平台，將請南區督察大隊重啟聯繫平台，就今後空汙案件建立通報聯繫處置機制，及時有效防制，維護環境及民眾健康。
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