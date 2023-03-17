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青農將代表雲林赴花蓮路跑 還準備小驚喜「敬獻」對手

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣青年農民聯誼總會特製鑰匙圈行銷雲林。圖／謝志坪提供
雲林縣青年農民聯誼總會特製鑰匙圈行銷雲林。圖／謝志坪提供

雲林縣的青年農民不只會種菜、耕作，縣府農業處去年在二崙鄉舉辦的農民節，首次結合漆彈、保齡球動力營等競賽活動，激發出20鄉鎮青農的運動超能力，農委會3月19日在花蓮舉辦路跑，雲林青農也派出28人組成代表隊參賽，副縣長謝淑亞今天代表授旗，祝福雲林青農抱回好成績。

「雲青不能輸！」此次負責領軍的是雲林縣青年農民聯誼總會，副總會長謝志坪說，全縣28名分別從事水稻、蔬菜、水產、土豆及香菇的青年農民齊聚，其中15人為正式選手，13人為預備隊員，為了行銷雲林，一起東行征戰全國性的路跑競賽。

謝志坪說，青農不僅有體力，腦力更是靈活，經常集思廣益發想「如何推廣雲林」，此行除拚運動，更是與其他縣市青農最佳交流的重要機會，行前他們準備了特製毛巾、鑰匙圈等文創品要與大家結緣，只盼「當地的好被知道」。

「國以民為本，民以食為天」謝淑亞說，農業與人的生活密不可分，青農更是國家農業重要根本，近年透過政策資源導引，雲林縣已有許多青年願意返鄉發展，但卻也因此過度沉埋於農忙中，缺乏適度放鬆及與人互動交際。

雲林青農本周日將赴花蓮參加全國青農路跑競賽，副縣長謝淑亞（左）今天代表授旗，祝福奪佳績。記者陳苡葳／攝影
雲林青農本周日將赴花蓮參加全國青農路跑競賽，副縣長謝淑亞（左）今天代表授旗，祝福奪佳績。記者陳苡葳／攝影
雲林縣青年農民聯誼總會特製鑰匙圈行銷雲林。圖／謝志坪提供
雲林縣青年農民聯誼總會特製鑰匙圈行銷雲林。圖／謝志坪提供
雲林青農本周日出動28人赴花蓮參加全國青農路跑競賽，今接下雲林戰旗準備征戰。記者陳苡葳／攝影
雲林青農本周日出動28人赴花蓮參加全國青農路跑競賽，今接下雲林戰旗準備征戰。記者陳苡葳／攝影

雲林 青農 農民

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