台南市籌設「林茂生紀念圖書館」 文化局初步選定地點

台灣基進台南市議員李宗霖指出，3月15日黃偉哲市長允諾，將台南市立圖書館總館更名為「林茂生紀念圖書館」，林詠梅女士過去長年旅居海外，這次回來得知圖書館將以父親為名作為紀念非常感動，原以為今日能與市長以及家屬同開記者會宣布這個好消息，想不到竟然出現變卦。台南市政府強調，市長全力支持設立林茂生紀念圖書館，從來就沒有變卦問題。

李宗霖表示，前日228受難者家屬以及本土團體代表拜訪市長時，雙邊相談甚歡，當下黃偉哲也非常阿莎力，支持將台南市立圖書總館更名為「林茂生紀念圖書館」，在場的團體代表以及議員都是在場的見證者。結果出爾反爾，又說因為有行政程序上的問題，恐怕沒有辦法順利更名。

台南市文化局表示。與會成員提出兩項訴求，一是將台南市立圖書總館以「別名」的方式處理，二是於圖書館旁圖公園命名為「林茂生紀念公園」。會面過程當中，與會成員針對林茂生紀念圖書館提出各種不同的可能性方案，除了以上兩項訴求，還有兩項方案，一是將台南市立圖書總館「更名」為「林茂生紀念圖書館」，其次則是將遷移的東區林森圖書館命名為林茂生紀念圖書館。市長展現高度誠意，對於任何提議都表示支持。

文化局說，會面僅是提出建議，須經由市府內部進一步評估。因位於永康的台南市立圖書館是文化局所屬的二級機關，屬於行政機關兼具公共圖書館功能的場址，若要更名為林茂生紀念圖書館，有行政程序上的問題。黃偉哲市長為展現誠意，指示用最快、最適當的方式處理。經評估，將遷移的東區林森圖書館命名為林茂生紀念圖書館是最適當的方式。

文化局表示，據了解，家屬表達意願是籌設林茂生紀念圖書館，而即將興建的、位於林森路上的圖書館，不只地理位置好，且在林茂生當年服務的長榮中學旁具有地緣上的意義。

228受難者菁英、台灣史上第一位東京帝大文學士和第一位留美博士林茂生教授，其女兒林詠梅前天從美國返台，由台灣228關懷協會總會、台南市228關懷協會、台灣南社、台灣羅馬字協會、台灣教師聯盟、台文筆會、台灣教授協會、湯德章紀念協會、成大台文系等代表，及市議員蔡筱薇、李啟維的陪同下拜訪台南市長黃偉哲。與會人士表達希望在台南市設置「林茂生紀念圖書館」，黃偉哲相當肯定林茂生教授對台灣之貢獻，並允諾將積極籌設。