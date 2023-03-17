台南市美術館新人事 董事長趙卿惠、新館長林秋芳接任

台南市美術館今天下午召開第4屆董監事會議，依「台南市美術館設置自治條例」聘任第4屆董監事，由市府頒發聘書給11位董事、5位監事，市長黃偉哲指派副市長趙卿惠擔任董事長，期待明年台南400盛事，南美館能與市府共同攜手合作，董事會並通過新任館長為資深博物館人林秋芳。

林秋芳有豐富學養與藝術推廣經驗，未來2年將致力推動行政法人臺南市美術館發展，也希望帶領南美館成為國內外重要場館，將台灣藝術帶上國際舞台並全力配合市府藝術與文化發展，在府城核心區打造出讓人印象深刻的台南400盛事。

林秋芳畢業於國立台灣師範大學美術系藝術管理碩士，經歷豐富，曾任輔仁大學博物館學研究所所長、宜蘭縣文化局局長、宜蘭縣立蘭陽博物館館長、宜蘭縣立蘭陽戲劇團團長、宜蘭美術館籌備暨開館館長、台北故事館籌備暨開館館長、亞太文化創意產業協會秘書長等職。

台南市美術館第4屆董事會部份董事因已續任兩屆無法留任外，其餘多位董監事留任，成員除市府副市長趙卿惠為機關代表派任的董事長外，機關代表董事還有國美館館長廖仁義，盼未來能深化國美館與南美館的交流合作，另陳惠菊律師、會計師蘇昭雄與前國立屏東教育大學副校長黃冬富、國立台南大學教授潘青林為續任董事，新任董事另聘有國立台中教育大學人文學院院長林欽賢、中華亞太水彩藝術協會理事長同時也是郭綜合醫院總裁的郭宗正醫師、財團法人林榮三文化公益基金會蔡素芬執行長、前任南美館館長及擔任亞洲大學現代美術館的潘𥛮館長及曾獲「人間國寶」的陳啟村藝術家。

在監事會的組成方面，有機關派任市府研考會主委陳淑姿，另中華民國畫廊協會秘書長游文玫、崑山科大視訊傳播設計系助理教授趙品灃留任，另新聘藝術鑑定專家葉國新與市府前人事處長許瑛峰任監事。